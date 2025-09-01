Общество

На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли

На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря завершается монтаж кровли, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

В ходе работ выполнена замена сгнивших балок перекрытий и протезирование отдельных элементов. Полностью проведена замена стропильная система. Монтаж выполнен из деревянного бруса, покрытого антибактериальным и противопожарным средствами защиты.



Продолжаются работы по вычинке камня с южной и с западной стороны Стефановской церкви.



️Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.



️Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404 годах.

Церковь перестроена и освящена в 1713 году.

️Объект состоит из нескольких зданий, пристроенных друг к другу в разные периоды. Объединены между собой надвратная церковь, колокольня и братский корпус. Вся история строительства и переделок, меняющих архитектурный облик, была зафиксирована в ходе удаления поздних штукатурных слоев и перегородок внутри памятника архитектуры.