Общество

Псковичи - первокурсники Военной академии Росгвардии приняли присягу

В Санкт-Петербурге по поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил с принятием Военной присяги и началом учебного года курсантов первого курса Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Торжественная церемония принятия военной присяги состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости. В своем поздравлении заместитель директора Росгвардии отметил, что день принятия военной присяги навсегда останется в сердцах курсантов как символ нового пути, нового призвания и величайшей ответственности.

«Защищать Родину — это священная обязанность граждан нашей великой страны — России. Желаю Вам успехов в постижении военной науки, твёрдости духа, веры в свои силы и нашей скорейшей победы в специальной военной операции», – сказал генерал-полковник Алексей Воробьёв.

В ознаменование принятия военной присяги курсантами военной академии Росгвардии и начала учебного года был произведён полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В этом году первокурсниками академии Росгвардии стали получившие боевой опыт участники специальной военной операции, дети участников СВО, а также юноши из Псковской области и еще 75 регионов страны. Вместе с ними в одном строю приняли торжественное обязательство военнослужащие внутренних войск МВД Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

Поступившие курсанты пройдут пятилетнее обучение на факультетах: командном, командно-артиллерийском, военно-политической работы.

Военная академия войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в 2024 году на базе Санкт-Петербургского ордена Жукова военного института войск национальной гвардии Российской Федерации. С момента его создания, в 1944 году, было подготовлено более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили более 300 человек, с отличием – почти 2,5 тыс. человек.