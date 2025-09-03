Псковcкая обл.
Общество

Большой черный еловый усач атакует псковские хвойные деревья

03.09.2025 21:20

Вторую карантинную фитосанитарную зону по большому черному еловому усачу установило управление Россельхознадзора по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2025 году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Невельского района в границах лесных насаждений Туричинского участкового лесничества выявили популяцию карантинного объекта – большого черного елового усача (Monochamusurussovii), что подтвердили лабораторные исследования

С целью предотвращения распространения вредителя леса ведомство установило карантинную фитосанитарную зону и ввело карантинный фитосанитарный режим в границах лесных насаждений Невельского района на площади 8483,67 га. Также разработана программа локализации и ликвидации популяции большого черного елового усача.

В Россельхознадзоре напомнили, что при вывозе с территории карантинной фитосанитарной зоны лесопродукция должна сопровождаться карантинным сертификатом, удостоверяющим отсутствие в ней карантинных объектов.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте Управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.

Рейтинг@Mail.ru