Общество

Главы южных районов Псковской области изучают опыт новгородских коллег

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин вместе с руководителями соседних муниципалитетов — главой Великолукского района Алексеем Кузьминым и главой Куньинского района Олегом Лебедевым — совершил рабочий визит в Холмский район Новгородской области. Цель поездки заключалась в изучении опыта местных властей в сфере управления теплоснабжающими организациями, сообщил Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин / Telegram-канал

Как рассказал глава округа, рабочий выезд состоялся по поручению Ассоциации Советов муниципальных образований Псковской области.

«Отдельно хочу выразить благодарность главе округа Павлу Голошубову за тёплый приём. Локнянский и Холмский округ объединяет не только общая граница и река Ловать, но и крепкое плодотворное сотрудничество, которое мы намерены развивать и дальше на благо жителей!» - заключил Иван Белугин.