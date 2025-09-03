Общество

Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» исполнилось 50 лет

Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в этом году исполняется 50 лет. Уникальный формат, придуманный Владимиром Ворошиловым, стал культурным явлением и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Впервые программа вышла в эфир 4 сентября 1975 года.

Фото : Из архива телекомпании «Игра-ТВ»

В первые годы существования игра «Что? Где? Когда?» значительно отличалась от её современного формата. Популярность игры росла так стремительно, что вскоре возникла её спортивная версия. Наибольший успех она приобрела в русскоязычных странах.

Программа выходит на «Первом канале», ранее транслировалась на Первой программе ЦТ, Первом канале Останкино и НТВ.