При процедуре банкротства счета блокируются за сутки — арбитражный управляющий

Когда вводится процедура банкротства, в течение 24 часов происходит блокировка всех расчетных счетов, сообщила арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Все банки, за исключением микрофинансовых организаций, но там нет счетов, координируются с Единым федеральным реестром сведений о банкротстве. Арбитражные управляющие отправляют оповещения в банки, но они еще идут, а расчетные счета уже заблокированы», - рассказала Ульяна Михайлова.

Также гостья студии отметила, что зачастую судьи могут потребовать фото уничтожения самих пластиковых карточек несмотря на то, что они являются «просто куском пластмассы».

