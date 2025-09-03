Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Театральный ужин
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
нацпроект «Молодёжь и дети»
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 03.09.2025 17:200 Псковичи и сибиряки договорились укреплять межпарламентские связи для сохранения исторической памяти 05.09.2025 11:460 Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности — аналитики 05.09.2025 11:310 Союз нарушимый 05.09.2025 11:250 Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове 05.09.2025 11:090 В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий 05.09.2025 10:500 ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Союз нарушимый

05.09.2025 11:31|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение Союза писателей в очередной раз раздирают внутренние противоречия, излившиеся в публичное поле. Пост руководителя по состоянию здоровья покидает Игорь Смолькин, стоявший у руля организации ровно двадцать лет. Кандидатура Светланы Размыслович, временно назначенной на этот пост (с перспективой закрепления на нем на длительный период), пришлась по душе не всем. Не будем вдаваться в детали содержимого ушатов, опрокидываемых друг на друга представителями творческой интеллигенции публично и кулуарно. Надеемся, отвлекаться на распрю те будут недолго, разрешат конфликт внутри своего цеха и вернутся от прозы жизни к стихам и прозе художественной. Однако эта история дала повод задуматься о месте и роли творческих союзов в общественной жизни региона. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своем материале вспоминает, на чем в предыдущую эпоху держался авторитет членов Союза писателей, Союза художников, Союза журналистов и Союза театральных деятелей, а также говорит о сегодняшнем положении дел в реготделениях творческих организаций.

 

Из дамок к плинтусу

Для начала коротенький экскурс в историю, без которого невозможно осмысленное понимание текущего состояния дел.

Творческие союзы в нашей стране появились после завершения Гражданской войны и твердого установления советской власти. Все должны быть при деле, все должны приносить пользу, у станка ли ты трудишься, у мольберта ли стоишь. Каждый должен был вносить свою лепту в общее благо, каким его понимало государство. Если с рабочими и их рабочими местами все понятно, — вот завод, труба зовет — то как приспособить к делу, скажем, писателя? Пошли по пути создания союзов.

Всю советскую эпоху творческие союзы являлись значимыми институтами, игравшими важную роль в формировании общей идеологической картины. В Москве Дом Союзов занял величественный особняк бывшего Благородного собрания. Корочка члена союза являлась своеобразным знаком качества. Какой ты писатель, если не состоишь в союзе с себе подобными? Никакой — с точки зрения официальных инстанций. Вспомним процесс о тунеядстве, на котором судья допрашивала Иосифа Бродского: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Что вы сделали полезного?» Ленинградское отделение Союза писателей заявило, что поэт организации неизвестен, а значит, не может официально быть признан тружеником пера. Приговор: пять лет ссылки в Архангельскую область (фактически, поэт отбыл на севере 1 год и 5 месяцев).

Официальные литературы клеймили Бродского «окололитературным трутнем».

Куда чаще можно было встретить горячее рвение на вступление в союз. В регионах председатели отделений стояли в номенклатурном табеле о ранге на одной ступени с главным редактором областной газеты и секретарем обкома по идеологии, то есть закрывали на своей ниве вопросы формирования правильных взглядов среди ширнармасс. Рядовые члены после вступления могли считать себя прошедшими в дамки: договоры с издательствами, путевки в санатории, квартиры от государства, творческие командировки за границу, в том числе, в капстраны.

Неудивительно, что представители творческих профессий стремились обрести заветные корочки. Каждый, держащий в руке кисть, вожделел стать членом Союза художников, а любой юный корреспондент «Молодого ленинца» мечтал встать в ряды Союза журналистов.

Взамен государство требовало одного: твердого следования линии партии, вложения своего таланта в общую идеологическую копилку. В том числе, ставилась задача воспевать жизнь простого труженика, собирать и творчески перерабатывать материалы о быте селян, подвигах шахтеров, сменах заводчан.

Вольготное положение членов творческого союза под крылом государства показал на телеэкранах режиссер Владимир Бортко, экранизировавший роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Все закончилось в эпоху 90-х. Государство отцепляло от бюджетного финансирования ненужный балласт. Таким посчитали и творцов. Идеология оказалась под запретом на уровне Конституции, прославление человека труда было признано неактуальным, как и творчество тех, кто подвизался на этой ниве. Канула в лету материальная поддержка союзов. Мнение у представителей власти сложилось следующее: если вы писатели, значит, ваши книги должны продаваться многотысячными тиражами, и вы прекрасно справляетесь без вливаний со стороны — а если не продаетесь, значит, никому такая графомания не нужна, чего же деньги на нее тратить. Взгляды и убеждения публики в этот момент остались за скобками. Талантливые писатели, артисты, журналисты и художники стали самостоятельно пробивать себе дорогу к публике. А недавние властители умов оказались не у дел и на грани нищеты в положении у плинтуса.

Государство больше не интересовала та польза, какую крепкий писатель, художник, артист или журналист может принести на поприще формирования общественных взглядов. Долгие годы власти не интересовались вопросами такого формирования.

В конце концов, библиотеки тоже не приносят прямой коммерческой выгоды, но общественная польза редко напрямую измеряется дензнаками. И если государство отказывается духовно окормлять своих граждан, ниша долго пустовать не будет, найдутся силы готовые вкладывать в подобную работу деньги — не всегда с точки зрения коммерческих интересов. Когда спохватились, оказалось, что целое поколение выросло на контенте сомнительного содержания.

В последние годы государство вновь углубилось в вопросы идеологии и начало проводить инвентаризацию творческих активов. Состоялся разворот на 180 градусов. Популярные и многотиражные писатели, вышедшие в топы после рыночных реформ, оказались в числе иноагентов, идеи из их книг признаны вредоносными. А Союз писателей возглавил Владимир Мединский, бывший министр культуры и нынешний помощник президента РФ. Финансирование через грантовые проекты получают писатели Александр Проханов и Захар Прилепин (а также связанные с ним авторы), то есть те, кого принято причислять к турбопатриотам.

Владимир Мединский во время приезда в Псков весной прошлого года.

Горячечный больной

Неизвестно, дойдут ли до провинции столичные тенденции. В регионах за прошедшие десятилетия слишком многое было безвозвратно утрачено.

Например, после кончины маститых местных писателей и поэтов, чей взлет начинался еще в советское время, — Валентина Курбатова, Александра Бологова, Станислава Золотцева, Игоря Григорьева, Ивана Виноградова — некому занять освободившуюся нишу. Если прямо сейчас выйти на улицу и попросить первых встреченных прохожих назвать известные им имена псковских писателей, велик шанс получить в качестве ответа красноречивое молчание.

Не сумев на рубеже веков доказать власти свою полезность и необходимость, без материальной поддержки и без приложенного к ней контроля писательская организация выродилась в междусобойчик, а результаты труда ее членов превратились в самиздат в худшем смысле.

Обидно и неприятно, но таковы объективные факты. Местных писателей никто не знает, в читателях, преимущественно, их же родственники и коллеги по цеху, творчество их мало интересно публике, что ни год — то скандал, идет постоянная дележка воздуха. Самомнения вагон, но о былых влиянии и авторитете остается только вспоминать.

Отделение Союза журналистов в Псковской области кидает из жара в холод, словно лихорадочного больного, и есть опасения, что вскоре ему не поможет и подсоединение проводов с подачей электрического разряда. Долгие годы отделение под руководством главного редактора районки «Псковская провинция» Лилии Быстровой пребывало в анабиозе, не играя в общественной жизни региона не только заметной роли, а вообще хоть какой-нибудь. Два года назад в атмосфере секретности в отделении сменился председатель, процедура вылилась в передачу с рук на руки бланков и печати. Новое руководство из госмедиахолдинга делает попытки использовать громкое имя организации для выкачивания бюджетных средств через грантовые конкурсы, однако реальная деятельность по-прежнему не ведется, а эпизоды ее имитации вспыхивают только после очередного раунда публичной критики.

Стойка с протянутой рукой

Вопросами выживания заняты реготделения Союза художников и Союза театральных деятелей.

Десять лет назад театралы под руководством Народного артиста и председателя реготделения Юрия Новохижина успешно сплотились в отстаивании своих интересов, когда худруком Псковского театра драмы был назначен режиссер из Петербурга Василий Сенин. Его начинания были приняты в штыки как старой театральной гвардией, так и многими зрителями. Важно подчеркнуть, что разногласия носили исключительно творческий характер, то есть обе стороны конфликта не кормушку делили, а занимались своей непосредственной деятельностью, отстаивая собственные взгляды на прекрасное. К решению ситуации реготделение привлекло губернатора Андрея Турчака и председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, продемонстрировав силу сплоченности.

Бурное выяснение отношений режиссера и коллектива состоялось в апреле 2014 года.

Итогом противостояния стало отбытие Василия Сенина из Пскова.

Сегодня отделение живет в симфоническом союзе с руководством театра. В январе должность председателя занял худрук театра имени Пушкина Дмитрий Месхиев. После назначения в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) режиссер дал оценку роли организации.

«Скажу честно, с моей точки зрения, последние годы отделение Союза театральных деятелей в Псковской области находилось в достаточно плачевном состоянии и влачило нищенское существование. Большие творческие союзы в нынешнее время — это достаточно весомая сила, особенно Союз театральных деятелей. Нужно креативить, придумывать, а не стоять с протянутой рукой», - поделился режиссер своим мнением.

7 июля Дмитрий Месхиев передал пост руководителя отделения актеру Камилю Хардину, своему ближайшему сподвижнику. Интереса широкой публики перестановки не вызвали, что отлично показывает роль этого союза в общественной жизни региона.

Главное детище отделения Союза художников — выставочный зал в самом центре Пскова, на ул. Ленина,1. Входную плату с посетителей живописцы не берут, зато за свой счет оплачивают аренду помещения. Функционирование зала дает возможность художникам демонстрировать свои работы, набирая профессиональный вес проведением персональных выставок, а публике — знакомиться с творчеством мастеров кисти. Только что там завершилась выставка «Знакомые имена — новые лица» с полотнами признанных мастеров и молодых дарований, недавно присоединившихся к Союзу (за прошлый год таких было девять человек, в этом шесть). До этого на стенах висели работы по итогам летнего пленэра «Псков собирает друзей», состоявшегося уже в 16-й раз при участии живописцев из Петербурга, Москвы и Беларуси. То есть отделение Союза художников не просто живо, а ведет активную работу, как бы клишированно это не звучало.

Однако за фасадом — все та же борьба за выживание.

В беседе с Псковской Лентой Новостей председатель реготделения Союза художников Виктор Лысюк рассказал, что организация существует за счет членских взносов и нечастых государственных грантов. На эти деньги удается арендовать и выставочный зал, и мастерские. Однако художникам приходится непросто.

«Положение сложное, - говорит Виктор Лысюк. - Материалы дорогие, а художник все покупает сам, никто не финансирует. Если брать времена Советского Союза, тогда художников оберегали, лелеяли. Теперь Министерство культуры и музеи не закупают наши произведения. Да мы даже раньше в музеи бесплатно ходили, это же наш дом, а теперь по билету на общих основаниях. Не знаю, что нас ждет впереди, но пока мы держимся. Потребность в Союзе растет, мы это чувствуем по числу новых членов, творцы хотят быть среди профессионалов».

Ни в каком — таким будет ответ на вопрос, в каком состоянии сегодня находятся в Псковской области реготделения творческих союзов. Одни имитируют бурную деятельность, другие борются за выживание с разной степенью успешности, а итоговый выхлоп и польза для общества близки к нулю. Наиболее близким будет сравнение с чемоданом без ручки, набитым старым хламом: бросить жалко, тащить нет сил. Союзы выпали из фокуса интересов государства, а сами по себе перестали представлять реальную силу. В такой ситуации решительно непонятно, зачем они вообще нужны и для чего в подобные организации вступать новому поколению творцов.

Юлия Магера

Заглавная иллюстрация создана с помощью нейросети GigaChat.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 185 человек
05.09.2025, 11:460 Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности — аналитики 05.09.2025, 11:390 Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить 05.09.2025, 11:310 Союз нарушимый 05.09.2025, 11:270 Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу
05.09.2025, 11:250 Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове 05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 05.09.2025, 11:090 В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий 05.09.2025, 11:020 В московском музее «Царь-макет» расположился мини-Псков 
05.09.2025, 10:500 ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады 05.09.2025, 10:451 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 05.09.2025, 10:310 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ 05.09.2025, 10:300 Псковичи передали семье из Витебского района останки красноармейца
05.09.2025, 10:170 Хозпостройка горела в островской деревне Оловяшкино 05.09.2025, 10:030 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 09:530 Почти 30% псковичей согласны на «серую» зарплату — опрос 05.09.2025, 09:410 ИТ-холдинг Т1 возглавил Дмитрий Харитонов
05.09.2025, 09:380 Жилой дом сгорел на улице Подгорной в Новоржеве 05.09.2025, 09:300 Конец ужасной эпохи 05.09.2025, 09:150 Матч «Луки-Энергия» — «Спартак-2» в Великих Луках пройдет без зрителей 05.09.2025, 09:001 В ГД предложил компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам
05.09.2025, 08:400 В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей 05.09.2025, 08:200 Спрос на ипотеку на вторичное жилье резко вырос в августе 05.09.2025, 08:000 Утренний запуск аэростатов прошел на фестивале воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО 05.09.2025, 07:300 Фильм «Красный шелк» с эпизодами из Псковской области представили в Китае
05.09.2025, 07:000 Международный день благотворительности отмечают 5 сентября 04.09.2025, 22:000 Что делать, если ребенок проглотил инородный предмет, рассказал фельдшер 04.09.2025, 21:400 В России запустили конвейерную линию сборки космических аппаратов 04.09.2025, 21:210 Центр соцпомощи, детский сад и библиотеки посетила делегация Псковского района в побратимском муниципалитете
04.09.2025, 21:002 США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности - СМИ 04.09.2025, 20:370 Псковичи могут принять участие в конкурсе «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество» 04.09.2025, 20:220 Псковских выпускников приглашают обучаться в вузах ФСБ 04.09.2025, 19:590 В Псковской области выявлены сельхозугодия, зарастающие борщевиком Сосновского
04.09.2025, 19:380 В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива 04.09.2025, 19:200 Стадион «Электрон» в Пскове закрыт до понедельника 04.09.2025, 19:000 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным 04.09.2025, 18:400 Псковичи могут направить заявки на конкурс фестиваля авторской песни «Гринландия»
04.09.2025, 18:170 Арендовавший в Латвии велосипед мужчина попал под стражу за попытку пересечь границу в Псковской области 04.09.2025, 18:000 Открытый городской турнир по многоэтажным древнерусским шахматам пройдет в Пскове 04.09.2025, 17:540 Грозы прогнозируют в Псковской области в ближайшие 2 часа 04.09.2025, 17:500 Тала Нещадимова: Холодное лето – это субъективное ощущение после жары прошлых лет
04.09.2025, 17:440 Областной суд оставил без изменения отказ в регистрации кандидатов в депутаты 04.09.2025, 17:410 Фотофакт: Вазоны с цветами установили на улице Некрасова в Пскове 04.09.2025, 17:400 При процедуре банкротства счета блокируются за сутки — арбитражный управляющий 04.09.2025, 17:300 Памятник «Танк Т-34» в Пскове отремонтировали
04.09.2025, 17:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 4 сентября 04.09.2025, 17:200 Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 04.09.2025, 17:170 Найден подросток, сбежавший из больницы в великолукской деревне Суханово 04.09.2025, 17:100 Как скоро в Псковской области начнется отопительный сезон, ответила синоптик
04.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 4 сентября 04.09.2025, 16:550 В Печорском округе газифицированы три деревни 04.09.2025, 16:530 Гдовские коммунисты обвинили Алексеенко во лжи и выходят из КПРФ 04.09.2025, 16:480 Тала Нещадимова: Можно сказать, что сейчас идет раннее «бабье лето»
04.09.2025, 16:280 Умер итальянский модельер Джорджо Армани 04.09.2025, 16:270 «Сообразим на троих»: Неделя до выборов, начало учебного года и перемены в псковском футболе. ВИДЕО 04.09.2025, 16:210 Скончалась учитель английского языка псковского лицея «Развитие» Маргарита Чичикова 04.09.2025, 16:180 Участники региональной программы «Герои земли Псковской» знакомятся с наставниками
04.09.2025, 16:120 Сбежавшего из больницы подростка ищут в великолукской деревне Суханово 04.09.2025, 16:101 Памятники эпохи 04.09.2025, 16:030 Новые нюансы прохождения процедуры банкротства раскрыли псковичам 04.09.2025, 15:590 Первый звонок и первый смартфон: как сделать цифровую жизнь школьника безопасной
04.09.2025, 15:550 Художественную выставку из «Михайловского» открыли в Калуге 04.09.2025, 15:490 Сотрудники завода «Титан-Полимер» прошли обучение по безопасной работе на высоте 04.09.2025, 15:390 Навоз и ныне там 04.09.2025, 15:290 Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» исполнилось 50 лет
04.09.2025, 15:280 Завершила свою работу выставка японской гравюры в псковском музее 04.09.2025, 15:270 Строители приступили к покраске нового пешеходного моста в Усвятах 04.09.2025, 15:250 Готовность региона к участию в Первом всероссийском агродиктанте обсудили в Собрании 04.09.2025, 15:230 70 просветителей Псковской области участвуют в пятом сезоне «Знание.Премия»
04.09.2025, 15:132 Встречные иски по строительству станции умягчения воды поступили в псковский суд  04.09.2025, 15:020 Запрет на выброс веток и раздельное накопление: обновлены правила обращения с ТКО 04.09.2025, 14:590 В Изборске пройдёт научно-практическая конференция «Одна земля - общая история» 04.09.2025, 14:580 «Банкротство и точка»: Презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства. ВИДЕО
04.09.2025, 14:450 После закрытия печорского завода «Ресурскапитал» нашли работу 12 сокращенных сотрудников 04.09.2025, 14:190 В гостинице «Октябрьская» в Пскове сработала пожарная сигнализация 04.09.2025, 13:560 Главы южных районов Псковской области изучают опыт новгородских коллег 04.09.2025, 13:450 Тротуарную плитку обновили в псковском сквере Пограничников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru