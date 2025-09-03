Общество

Союз нарушимый

Региональное отделение Союза писателей в очередной раз раздирают внутренние противоречия, излившиеся в публичное поле. Пост руководителя по состоянию здоровья покидает Игорь Смолькин, стоявший у руля организации ровно двадцать лет. Кандидатура Светланы Размыслович, временно назначенной на этот пост (с перспективой закрепления на нем на длительный период), пришлась по душе не всем. Не будем вдаваться в детали содержимого ушатов, опрокидываемых друг на друга представителями творческой интеллигенции публично и кулуарно. Надеемся, отвлекаться на распрю те будут недолго, разрешат конфликт внутри своего цеха и вернутся от прозы жизни к стихам и прозе художественной. Однако эта история дала повод задуматься о месте и роли творческих союзов в общественной жизни региона. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своем материале вспоминает, на чем в предыдущую эпоху держался авторитет членов Союза писателей, Союза художников, Союза журналистов и Союза театральных деятелей, а также говорит о сегодняшнем положении дел в реготделениях творческих организаций.

Из дамок к плинтусу

Для начала коротенький экскурс в историю, без которого невозможно осмысленное понимание текущего состояния дел.

Творческие союзы в нашей стране появились после завершения Гражданской войны и твердого установления советской власти. Все должны быть при деле, все должны приносить пользу, у станка ли ты трудишься, у мольберта ли стоишь. Каждый должен был вносить свою лепту в общее благо, каким его понимало государство. Если с рабочими и их рабочими местами все понятно, — вот завод, труба зовет — то как приспособить к делу, скажем, писателя? Пошли по пути создания союзов.

Всю советскую эпоху творческие союзы являлись значимыми институтами, игравшими важную роль в формировании общей идеологической картины. В Москве Дом Союзов занял величественный особняк бывшего Благородного собрания. Корочка члена союза являлась своеобразным знаком качества. Какой ты писатель, если не состоишь в союзе с себе подобными? Никакой — с точки зрения официальных инстанций. Вспомним процесс о тунеядстве, на котором судья допрашивала Иосифа Бродского: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Что вы сделали полезного?» Ленинградское отделение Союза писателей заявило, что поэт организации неизвестен, а значит, не может официально быть признан тружеником пера. Приговор: пять лет ссылки в Архангельскую область (фактически, поэт отбыл на севере 1 год и 5 месяцев).

Официальные литературы клеймили Бродского «окололитературным трутнем».

Куда чаще можно было встретить горячее рвение на вступление в союз. В регионах председатели отделений стояли в номенклатурном табеле о ранге на одной ступени с главным редактором областной газеты и секретарем обкома по идеологии, то есть закрывали на своей ниве вопросы формирования правильных взглядов среди ширнармасс. Рядовые члены после вступления могли считать себя прошедшими в дамки: договоры с издательствами, путевки в санатории, квартиры от государства, творческие командировки за границу, в том числе, в капстраны.

Неудивительно, что представители творческих профессий стремились обрести заветные корочки. Каждый, держащий в руке кисть, вожделел стать членом Союза художников, а любой юный корреспондент «Молодого ленинца» мечтал встать в ряды Союза журналистов.

Взамен государство требовало одного: твердого следования линии партии, вложения своего таланта в общую идеологическую копилку. В том числе, ставилась задача воспевать жизнь простого труженика, собирать и творчески перерабатывать материалы о быте селян, подвигах шахтеров, сменах заводчан.

Вольготное положение членов творческого союза под крылом государства показал на телеэкранах режиссер Владимир Бортко, экранизировавший роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Все закончилось в эпоху 90-х. Государство отцепляло от бюджетного финансирования ненужный балласт. Таким посчитали и творцов. Идеология оказалась под запретом на уровне Конституции, прославление человека труда было признано неактуальным, как и творчество тех, кто подвизался на этой ниве. Канула в лету материальная поддержка союзов. Мнение у представителей власти сложилось следующее: если вы писатели, значит, ваши книги должны продаваться многотысячными тиражами, и вы прекрасно справляетесь без вливаний со стороны — а если не продаетесь, значит, никому такая графомания не нужна, чего же деньги на нее тратить. Взгляды и убеждения публики в этот момент остались за скобками. Талантливые писатели, артисты, журналисты и художники стали самостоятельно пробивать себе дорогу к публике. А недавние властители умов оказались не у дел и на грани нищеты в положении у плинтуса.

Государство больше не интересовала та польза, какую крепкий писатель, художник, артист или журналист может принести на поприще формирования общественных взглядов. Долгие годы власти не интересовались вопросами такого формирования.

В конце концов, библиотеки тоже не приносят прямой коммерческой выгоды, но общественная польза редко напрямую измеряется дензнаками. И если государство отказывается духовно окормлять своих граждан, ниша долго пустовать не будет, найдутся силы готовые вкладывать в подобную работу деньги — не всегда с точки зрения коммерческих интересов. Когда спохватились, оказалось, что целое поколение выросло на контенте сомнительного содержания.

В последние годы государство вновь углубилось в вопросы идеологии и начало проводить инвентаризацию творческих активов. Состоялся разворот на 180 градусов. Популярные и многотиражные писатели, вышедшие в топы после рыночных реформ, оказались в числе иноагентов, идеи из их книг признаны вредоносными. А Союз писателей возглавил Владимир Мединский, бывший министр культуры и нынешний помощник президента РФ. Финансирование через грантовые проекты получают писатели Александр Проханов и Захар Прилепин (а также связанные с ним авторы), то есть те, кого принято причислять к турбопатриотам.

Владимир Мединский во время приезда в Псков весной прошлого года.

Горячечный больной

Неизвестно, дойдут ли до провинции столичные тенденции. В регионах за прошедшие десятилетия слишком многое было безвозвратно утрачено.

Например, после кончины маститых местных писателей и поэтов, чей взлет начинался еще в советское время, — Валентина Курбатова, Александра Бологова, Станислава Золотцева, Игоря Григорьева, Ивана Виноградова — некому занять освободившуюся нишу. Если прямо сейчас выйти на улицу и попросить первых встреченных прохожих назвать известные им имена псковских писателей, велик шанс получить в качестве ответа красноречивое молчание.

Не сумев на рубеже веков доказать власти свою полезность и необходимость, без материальной поддержки и без приложенного к ней контроля писательская организация выродилась в междусобойчик, а результаты труда ее членов превратились в самиздат в худшем смысле.

Обидно и неприятно, но таковы объективные факты. Местных писателей никто не знает, в читателях, преимущественно, их же родственники и коллеги по цеху, творчество их мало интересно публике, что ни год — то скандал, идет постоянная дележка воздуха. Самомнения вагон, но о былых влиянии и авторитете остается только вспоминать.

Отделение Союза журналистов в Псковской области кидает из жара в холод, словно лихорадочного больного, и есть опасения, что вскоре ему не поможет и подсоединение проводов с подачей электрического разряда. Долгие годы отделение под руководством главного редактора районки «Псковская провинция» Лилии Быстровой пребывало в анабиозе, не играя в общественной жизни региона не только заметной роли, а вообще хоть какой-нибудь. Два года назад в атмосфере секретности в отделении сменился председатель, процедура вылилась в передачу с рук на руки бланков и печати. Новое руководство из госмедиахолдинга делает попытки использовать громкое имя организации для выкачивания бюджетных средств через грантовые конкурсы, однако реальная деятельность по-прежнему не ведется, а эпизоды ее имитации вспыхивают только после очередного раунда публичной критики.

Стойка с протянутой рукой

Вопросами выживания заняты реготделения Союза художников и Союза театральных деятелей.

Десять лет назад театралы под руководством Народного артиста и председателя реготделения Юрия Новохижина успешно сплотились в отстаивании своих интересов, когда худруком Псковского театра драмы был назначен режиссер из Петербурга Василий Сенин. Его начинания были приняты в штыки как старой театральной гвардией, так и многими зрителями. Важно подчеркнуть, что разногласия носили исключительно творческий характер, то есть обе стороны конфликта не кормушку делили, а занимались своей непосредственной деятельностью, отстаивая собственные взгляды на прекрасное. К решению ситуации реготделение привлекло губернатора Андрея Турчака и председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, продемонстрировав силу сплоченности.

Бурное выяснение отношений режиссера и коллектива состоялось в апреле 2014 года.

Итогом противостояния стало отбытие Василия Сенина из Пскова.

Сегодня отделение живет в симфоническом союзе с руководством театра. В январе должность председателя занял худрук театра имени Пушкина Дмитрий Месхиев. После назначения в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) режиссер дал оценку роли организации.

«Скажу честно, с моей точки зрения, последние годы отделение Союза театральных деятелей в Псковской области находилось в достаточно плачевном состоянии и влачило нищенское существование. Большие творческие союзы в нынешнее время — это достаточно весомая сила, особенно Союз театральных деятелей. Нужно креативить, придумывать, а не стоять с протянутой рукой», - поделился режиссер своим мнением.

7 июля Дмитрий Месхиев передал пост руководителя отделения актеру Камилю Хардину, своему ближайшему сподвижнику. Интереса широкой публики перестановки не вызвали, что отлично показывает роль этого союза в общественной жизни региона.

Главное детище отделения Союза художников — выставочный зал в самом центре Пскова, на ул. Ленина,1. Входную плату с посетителей живописцы не берут, зато за свой счет оплачивают аренду помещения. Функционирование зала дает возможность художникам демонстрировать свои работы, набирая профессиональный вес проведением персональных выставок, а публике — знакомиться с творчеством мастеров кисти. Только что там завершилась выставка «Знакомые имена — новые лица» с полотнами признанных мастеров и молодых дарований, недавно присоединившихся к Союзу (за прошлый год таких было девять человек, в этом шесть). До этого на стенах висели работы по итогам летнего пленэра «Псков собирает друзей», состоявшегося уже в 16-й раз при участии живописцев из Петербурга, Москвы и Беларуси. То есть отделение Союза художников не просто живо, а ведет активную работу, как бы клишированно это не звучало.

Однако за фасадом — все та же борьба за выживание.

В беседе с Псковской Лентой Новостей председатель реготделения Союза художников Виктор Лысюк рассказал, что организация существует за счет членских взносов и нечастых государственных грантов. На эти деньги удается арендовать и выставочный зал, и мастерские. Однако художникам приходится непросто.

«Положение сложное, - говорит Виктор Лысюк. - Материалы дорогие, а художник все покупает сам, никто не финансирует. Если брать времена Советского Союза, тогда художников оберегали, лелеяли. Теперь Министерство культуры и музеи не закупают наши произведения. Да мы даже раньше в музеи бесплатно ходили, это же наш дом, а теперь по билету на общих основаниях. Не знаю, что нас ждет впереди, но пока мы держимся. Потребность в Союзе растет, мы это чувствуем по числу новых членов, творцы хотят быть среди профессионалов».

Ни в каком — таким будет ответ на вопрос, в каком состоянии сегодня находятся в Псковской области реготделения творческих союзов. Одни имитируют бурную деятельность, другие борются за выживание с разной степенью успешности, а итоговый выхлоп и польза для общества близки к нулю. Наиболее близким будет сравнение с чемоданом без ручки, набитым старым хламом: бросить жалко, тащить нет сил. Союзы выпали из фокуса интересов государства, а сами по себе перестали представлять реальную силу. В такой ситуации решительно непонятно, зачем они вообще нужны и для чего в подобные организации вступать новому поколению творцов.

Юлия Магера

Заглавная иллюстрация создана с помощью нейросети GigaChat.