Порховские сыроделы заявили о себе на федеральном уровне

Мастерская сыроделия «Порхов» привезла с международной выставки «Продэкспо 2026» сразу семь золотых медалей. Для Псковской области это не просто новость, а весомый повод для гордости за местное производство, которое уверенно конкурирует с крупнейшими игроками рынка.

На 33-й Международной выставке «Продэкспо 2026» сыры под брендом «Аланталь», произведенные ООО «Витамилк» в Порхове, завоевали семь золотых медалей конкурса «Лучший продукт 2026». Высокую оценку экспертов получили новые премиальные позиции, разработанные за последний год технологами предприятия.

Особенность продукции в том, что она полностью производится из натурального коровьего молока, поступающего с фермерских хозяйств Псковской области. Это то самое молоко, которое ценится за высокое качество и природную насыщенность. Таким образом, каждая награда — это результат работы не только сыроделов, но и местных сельхозпроизводителей.

Сегодня на заводе в Порхове идет масштабное обновление оборудования. Предприятие модернизирует производственные линии, внедряет современные технологии и расширяет ассортимент. В планах — дальнейшее увеличение объемов выпуска востребованных позиций.

Расширение производства означает и создание новых рабочих мест для жителей региона. Для Порхова и района это дополнительные возможности трудоустройства, стабильная работа и развитие перерабатывающей отрасли.

Новые продукты уже вызвали интерес у профессионального сообщества. В авторскую линейку «Аланталь» вошли «Гауда Гранд», «Гауда Пикант» и «Трюффон» — полутвердые сыры с ярким, узнаваемым вкусом. Также высокие оценки получили сыры «Ямбург» сливочно-кремовый и с грецким орехом.

Фактически речь идет о формировании в Псковской области современной площадки по производству сыров, способных конкурировать на федеральном уровне. При этом продукция остается доступной для жителей региона.

Семь золотых медалей «Продэкспо» — это подтверждение того, что в Псковской области умеют производить качественные продукты из собственного сырья. А модернизация завода и расширение ассортимента дают основания говорить о дальнейшем росте и укреплении позиций местного производителя на российском рынке.

