 
Общество

Порховские сыроделы заявили о себе на федеральном уровне

0

Мастерская сыроделия «Порхов» привезла с международной выставки «Продэкспо 2026» сразу семь золотых медалей. Для Псковской области это не просто новость, а весомый повод для гордости за местное производство, которое уверенно конкурирует с крупнейшими игроками рынка.

На 33-й Международной выставке «Продэкспо 2026» сыры под брендом «Аланталь», произведенные ООО «Витамилк» в Порхове, завоевали семь золотых медалей конкурса «Лучший продукт 2026». Высокую оценку экспертов получили новые премиальные позиции, разработанные за последний год технологами предприятия.

Особенность продукции в том, что она полностью производится из натурального коровьего молока, поступающего с фермерских хозяйств Псковской области. Это то самое молоко, которое ценится за высокое качество и природную насыщенность. Таким образом, каждая награда — это результат работы не только сыроделов, но и местных сельхозпроизводителей.

Сегодня на заводе в Порхове идет масштабное обновление оборудования. Предприятие модернизирует производственные линии, внедряет современные технологии и расширяет ассортимент. В планах — дальнейшее увеличение объемов выпуска востребованных позиций.

Расширение производства означает и создание новых рабочих мест для жителей региона. Для Порхова и района это дополнительные возможности трудоустройства, стабильная работа и развитие перерабатывающей отрасли.

Новые продукты уже вызвали интерес у профессионального сообщества. В авторскую линейку «Аланталь» вошли «Гауда Гранд», «Гауда Пикант» и «Трюффон» — полутвердые сыры с ярким, узнаваемым вкусом. Также высокие оценки получили сыры «Ямбург» сливочно-кремовый и с грецким орехом.

Фактически речь идет о формировании в Псковской области современной площадки по производству сыров, способных конкурировать на федеральном уровне. При этом продукция остается доступной для жителей региона.

Семь золотых медалей «Продэкспо» — это подтверждение того, что в Псковской области умеют производить качественные продукты из собственного сырья. А модернизация завода и расширение ассортимента дают основания говорить о дальнейшем росте и укреплении позиций местного производителя на российском рынке.

Реклама. ООО «Витамилк». ИНН 7313009124. Erid: 2SDnjbodiGZ

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026