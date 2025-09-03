Общество

Грозы прогнозируют в Псковской области в ближайшие 2 часа

На территории Псковской области ожидаются грозы и ливни, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области ожидаются грозы», - сообщили в МЧС.

Жителям региона напомнили, что в условиях недостаточной видимости нужно быть осторожнее за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим. В грозу нельзя стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, лучше избегать водоёмов. Пешеходам следует быть максимально внимательными на переходах.