Модернизация образовательного процесса Псковской области: ремонты и нацпроекты

Псковская область активно пользуется возможностями масштабных федеральных инициатив: в регионе готовятся к капитальному ремонту девяти образовательных учреждений в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья», а также запущен комплекс программ по поддержке юных талантов в рамках Десятилетия науки и технологий. Какие школы и детсады ждут модернизация в 2026 году? Как внедряются инновационные решения вроде интерактивных пространств «Движения первых»? Какие возможности открываются перед школьниками и студентами через олимпиады, «Кванториумы» и проект «Россия — страна возможностей»? На эти и другие вопросы в интервью Псковской Ленте Новостей ответила замминистра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.

- Татьяна Олеговна, какие школы и детсады Псковской области планируется отремонтировать и модернизировать в этом году?

- В 2026 году в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» запланирован капитальный ремонт девяти образовательных учреждений. Из них шесть — школы: Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, средняя школа №1 Островского муниципального округа, Харлапковская основная школа Палкинского муниципального округа, Локнянская средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа №7 имени Антона Злобина в Великих Луках и Великолукская кадетская школа. Также в план вошли три детских сада: №43 «Улыбка» в Пскове, №21 комбинированного вида и №5 в Великих Луках.

- Какие инновационные решения внедряются при модернизации образовательных учреждений?

- При подготовке технических заданий для капитального ремонта мы учитываем требования общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В 2026 году для шести школ, участвующих в программе, предусмотрены работы по тематическому оформлению пространств и закупке интерактивных столов «Движения первых». Это позволит создать современную, комфортную среду для учебы, проектной деятельности и молодежных инициатив.

- В каких федеральных программах по модернизации образования участвует Псковская область?

- С 2025 года в регионе, во исполнение поручений президента РФ, стартовала реализация нескольких федеральных проектов в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья». В их числе — «Все лучшее детям», предусматривающий капитальный ремонт и оснащение школ; «Поддержка семьи», направленный на аналогичные меры для дошкольных учреждений; и «Профессионалитет», в рамках которого модернизируются учреждения среднего профессионального образования. Работа по этим направлениям рассчитана на период до 2030 года.

- Что реализуется в регионе в рамках Десятилетия науки и технологий и нацпроекта «Молодежь и дети»?

- Министерство образования Псковской области реализует комплекс мероприятий федеральной программы «Десятилетие науки и технологий». Ключевыми исполнителями выступают вузы региона и профильные учреждения, в том числе центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Среди ежегодных активностей — региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников, экскурсии в университетские лаборатории, занятия в «Кванториуме» и «IT-кубе» (охват — более 18 тысяч учащихся), конкурсы юных исследователей (свыше 60 участников).

Отдельное внимание уделяется мероприятиям, приуроченным к юбилеям выдающихся ученых и конструкторов. В план включены инициативы «Школьники в научно-технической деятельности», «Наука побеждать», «Научные детские площадки», а также конференции «Шаг в будущее» и олимпиады по 3D-технологиям. Представители региональных вузов ежегодно принимают участие в Конгрессе молодых ученых на федеральной территории «Сириус». Программа мероприятий регулярно обновляется с учетом федеральных рекомендаций.

Дополнительно с 2025 года в области запущен региональный проект «Россия — страна возможностей», входящий в структуру нацпроекта «Молодежь и дети». Его участниками становятся школьники и студенты колледжей. Проект охватывает ключевые направления работы с молодежью: поддержку молодежных инициатив и предпринимательства, содействие просвещению, образованию и научной деятельности, выявление и сопровождение одаренных ребят, развитие института наставничества, помощь в трудоустройстве и профессиональном росте молодых специалистов, а также обеспечение гарантий в сфере занятости.

Беседовала Александра Мошина