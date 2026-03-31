Апрель в Псковской области может оказаться немного холоднее нормы

Среднемесячная температура воздуха в апреле в Псковской области прогнозируется в пределах нормы или на 0,5-1 градусов ниже нормы. Месячная сумма осадков составит 70-110% от климатической нормы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Среднемесячная температура воздуха составит от +5,1 до +6,6 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 34 до 44 миллиметров

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах +6…+11 градусов. Преобладающие ночные температуры составят -4…+1 градуса.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +8…+13 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +14…+17 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +0…+5 градусов, в отдельные ночи температура еще будет понижаться до -1…-3 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду и туман.

Ухудшение радиационной, химической и бактериологической обстановки на территории области в апреле не прогнозируется.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах ожидаются около нормы для весеннего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в апреле не предвидится.

Лесопожарная обстановка находится на контроле. В лесах на территории области в апреле прогнозируется преимущественно 1, 2 классы, местами 3 класс пожарной опасности по региональной шкале по погодным условиям.