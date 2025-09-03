Общество

В Псковской области выявлены сельхозугодия, зарастающие борщевиком Сосновского

В августе были проведены контрольные мероприятия без взаимодействия с правообладателями 9 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 209,53 га, расположенных в СП «Торошинская волость» Псковского района и СП «Первомайская волость» Новосокольнического района, с целью контроля за соблюдением требований земельного законодательства Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, по результатам выездных обследований государственными было установлено, что на площади сельхозугодий присутствует зарастание древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью. Большая часть площади сельхозугодий зарастает борщевиком Сосновского.

Признаков проведения обязательных мероприятий, направленных на воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения посредством проведения мелиоративных и иных мероприятий, а также выращивания сельскохозяйственных культур на земельных участках сельскохозяйственного назначения на момент осмотра не зафиксировано.

Управление Россельхознадзора собственникам земельных участков выдало предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, исполнение которых находится на контроле ведомства.