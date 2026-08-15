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Новоржев отметил 249-летие, а Новоржевский район — 99 лет со дня образования

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Сегодня у Новоржевского края сразу две важные даты — 249 лет со дня основания Новоржева и 99 лет со дня образования Новоржевского района. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: администрация Новоржевского округа

Парламентарий, побывав в Новоржевском округе, признал, что был рад разделить этот праздник с жителями.

«Новоржевский край — это прежде всего люди, которые любят свою землю, берегут ее историю, трудятся, помогают друг другу и делают свою малую родину лучше. Пусть впереди будет еще много добрых перемен, новых проектов и поводов гордиться родным краем», — подчеркнул Александр Козловский. 

 

Депутат также пожелал новоржевцам здоровья, семейного тепла и благополучия.

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