Новоржев отметил 249-летие, а Новоржевский район — 99 лет со дня образования

Сегодня у Новоржевского края сразу две важные даты — 249 лет со дня основания Новоржева и 99 лет со дня образования Новоржевского района. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: администрация Новоржевского округа

Парламентарий, побывав в Новоржевском округе, признал, что был рад разделить этот праздник с жителями.

«Новоржевский край — это прежде всего люди, которые любят свою землю, берегут ее историю, трудятся, помогают друг другу и делают свою малую родину лучше. Пусть впереди будет еще много добрых перемен, новых проектов и поводов гордиться родным краем», — подчеркнул Александр Козловский.

Депутат также пожелал новоржевцам здоровья, семейного тепла и благополучия.