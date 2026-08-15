Сомнолог раскрыла опасность пропуска будильника

Пропуск громкого звука будильника по утрам указывает на хронический недосып и переутомление, которые серьезно угрожают здоровью сердца. Об этом рассказала терапевт-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент и председатель Омского регионального отделения Российского общества сомнологов Татьяна Федорова.

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«Хронический недосып усиливает глубину дельта-сна (период, когда активность мозга минимальна - прим. ред.). Человек как бы проваливается глубже в сон, и громкость звука становится для него недостаточной, чтобы пробить этот защитный тормоз. Если вы не слышите будильник - ваш организм кричит о переутомлении. Это красный флаг для кардиорисков», - сказала она.

Врач отметила, что человек не может проснуться после звука будильника не из-за лени, а по причинам разной генетики и фазы сна. Она также уточнила, что хуже всего удается просыпаться в глубокую фазу, тогда мозг воспринимает звук, как часть фона, пишет ТАСС.

Федорова подчеркнула, что легкость «просыпания» может зависеть и от хронотипа человека. «У "сов" кора головного мозга утром имеет более высокий порог возбудимости, чем у "жаворонков", соответственно, "совам" просыпаться сложнее», - сказала она.