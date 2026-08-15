 
Общество

Сомнолог раскрыла опасность пропуска будильника

0

Пропуск громкого звука будильника по утрам указывает на хронический недосып и переутомление, которые серьезно угрожают здоровью сердца. Об этом рассказала терапевт-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент и председатель Омского регионального отделения Российского общества сомнологов Татьяна Федорова.

Изображение сгенерировано ИИ

«Хронический недосып усиливает глубину дельта-сна (период, когда активность мозга минимальна - прим. ред.). Человек как бы проваливается глубже в сон, и громкость звука становится для него недостаточной, чтобы пробить этот защитный тормоз. Если вы не слышите будильник - ваш организм кричит о переутомлении. Это красный флаг для кардиорисков», - сказала она.

Врач отметила, что человек не может проснуться после звука будильника не из-за лени, а по причинам разной генетики и фазы сна. Она также уточнила, что хуже всего удается просыпаться в глубокую фазу, тогда мозг воспринимает звук, как часть фона, пишет ТАСС.

Федорова подчеркнула, что легкость «просыпания» может зависеть и от хронотипа человека. «У "сов" кора головного мозга утром имеет более высокий порог возбудимости, чем у "жаворонков", соответственно, "совам" просыпаться сложнее», - сказала она.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026