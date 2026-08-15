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Дмитрий Быстров: Сегодняшние авиаторы – достойные преемники героизма и мужества своих предшественников

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Чествование авиаторов состоялось сегодня в центре культурного развития города Острова. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

В своем приветствии глава муниципалитета отметил, что Островская земля гордится нашими авиаторами. «Мы помним подвиг Степана Здоровцева, который совершил один из первых воздушных таранов в истории Великой Отечественной войны 28 июня 1941 года. Тимур Апакидзе и его поколение летчиков – еще одна страница в истории нашего края. Сегодняшние авиаторы – достойные преемники героизма и мужества своих предшественников, которыми мы гордимся, искренне поддерживаем и в меру сил помогаем. Мы абсолютно уверены, что небо нашей Родины надежно защищают эти смелые парни!» – подчеркнул он.

Дмитрий Быстров вместе с председателем муниципального Собрания Александром Обризаном, руководителем аппарата правительства региона Андреем Вьюновым, помощником губернатора Михаилом Каратышем, благочинным Островского округа, протоиереем Романом (Павловым) поприветствовали и поздравили авиаторов. 

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