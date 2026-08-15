«Здесь все свои»: Иван Белугин побывал на праздниках деревень в Локнянском округе

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин побывал на Днях деревень в Прискухе и Миритиницах. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Люблю такие праздники за их особую атмосферу. Здесь все свои, здесь встречаются семьями, вспоминают тех, кто много лет жил и трудился на родной земле, радуются успехам земляков и просто находят время побыть вместе. Самое главное для любой деревни — люди, которые любят свою малую родину, заботятся о ней и не остаются в стороне от общих дел», — подчеркнул Иван Белугин.

В Прискухе к поздравлениям присоединился депутат Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих.

«Пусть в Прискухе и Миритиницах всегда будет место для таких теплых встреч, а главное — желание возвращаться к малой родине, собираться вместе и беречь то, что объединяет нас с родной землей», — резюмировал Иван Белугин.