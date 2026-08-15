«Каждый вносит свой вклад»: Антон Мороз отметил активных жителей на празднике в Новоржеве

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз посетил Новоржев в честь двойного праздника - 249-летие со дня основания города Новоржева и 99 лет со дня образования Новоржевского района. Мероприятие собрало жителей и гостей округа в Летнем парке, сообщил депутат в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

Помимо депутата, участие в празднике приняли глава муниципалитета Любовь Трифонова, депутат Государственной Думы Александр Козловский, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш, а также глава Островского округа Дмитрий Быстров.

«Чествование активных и неравнодушных жителей – особая часть торжества. Местные власти благодарят тех, кто помогает им делать округ более благоустроенным, уютным, комфортным. Таких на новоржевской земле немало. Каждый старается внести свой вклад в заботу о родной земле», – подчеркнул Антон Мороз.

Весь день в Новоржеве проходили спортивные, творческие, музыкальные мероприятия, рассчитанные на детей, молодежь и более уважаемый возраст.

«Пусть Новоржевский край процветает! Доброго здоровья, мира, благополучия и успехов – с праздником, уважаемые новоржевцы!» – пожелал депутат.