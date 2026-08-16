День воздушного флота отмечают в России сегодня

День воздушного флота отмечается России в третье воскресенье августа, в 2026 году праздник приходится на 16 августа.

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День воздушного флота России – профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в третье воскресенье августа в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День воздушного флота России».

Интерес к авиации охватил Россию в начале XX века, когда началось ее практическое развитие. В 1908 году был основан Всероссийский аэроклуб. В 1910 году состоялись первые полеты отечественных самолетов конструкции Александра Кудашева, Игоря Сикорского, Якова Гаккеля. В 1912-1913 годах под руководством Игоря Сикорского были построены первые в мире многомоторные самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец».

С 1909 года в ряде высших учебных заведений ввели лекции по авиации. В 1910 году началась подготовка российских военных летчиков во Франции, а также в отечественных летных школах. В 1909-1911 годах в России производство самолетов стали осваивать заводы «Дукс» (Москва), «Первое Российское товарищество воздухоплавания С.С. Щетинин и Ко» и Русско-Балтийский вагонный завод (Санкт-Петербург).

В 1920-х годах были организованы конструкторские бюро, которые возглавляли Андрей Туполев, Николай Поликарпов, Дмитрий Григорович, Константин Калинин. В 1922 году начались полеты на международной авиалинии Москва – Кенигсберг (Германия; с 1946 года – Калининград, СССР/Россия). В феврале 1923 года был учрежден Совет по гражданской авиации, в марте 1923 года – Акционерное общество российского добровольного воздушного флота «Добролет» (в 1932 году переименовано в «Аэрофлот»). В июле 1923 года в России была открыта первая регулярная авиалиния Москва – Нижний Новгород.

Официально перенос даты празднования Дня воздушного флота СССР на третье воскресенье августа был узаконен указом Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

После распада СССР в Российской Федерации в 1992 году День воздушного флота официально вообще не праздновался. Отмечать его стали только со следующего года.

Накануне праздничной даты и в этот день традиционно проходят торжественные и праздничные мероприятия, показательные выступления парашютистов, пилотажных групп и воздушных судов, пишет «РИА Новости».