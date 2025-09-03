Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

T2, российский оператор мобильной связи, запускает обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом: мобильные интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений.
Фото: Т2
Т2 улучшает условия тарифа «Хватит!», запущенного в ноябре 2024 года. Менее чем за год он стал одним из флагманов линейки оператора и зарекомендовал себя как одно из самых честных и удобных решений на рынке мобильной связи. Т2 расширяет функционал тарифа: честный безлимит на звонки внутри сети, который уже доступен всем абонентам, компания дополняет безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России.
Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. При этом тариф сохраняет свои главные ценности – прозрачность, простоту и отсутствия скрытых условий. Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2.
Реклама: ООО «Т2 Мобайл». Erid: 2SDnjc8fS2A