Новоржевских фермеров предупредили о вспышке африканской чумы свиней

Вспышки африканской чумы свиней зарегистрировали в граничащих с Псковской областью странах, сообщили в администрации Новоржевского муниципального округа.
«Внимание, владельцы свиней! Комитет по ветеринарии предупреждает о серьёзной угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС). В странах, граничащих с Псковской областью, таких как Эстония и Латвия, зафиксированы вспышки АЧС. Это вирусное заболевание, которое не поддаётся лечению и представляет серьёзную угрозу для здоровья животных, экономики региона и продовольственной безопасности», - отметили в окружной администрации.
Отмечается, что АЧС может быстро распространяться среди поголовья, вызывая массовую гибель свиней. Болезнь поражает внутренние органы, сердце, печень и лёгкие животных, что приводит к их гибели в течение нескольких дней. Вирус также устойчив во внешней среде, сохраняясь в почве и на поверхностях до нескольких месяцев.
Закрытое содержание свиней:
Борьба с вредителями:
Контроль ввоза:
Качество кормов:
Мониторинг здоровья животных:
«Несоблюдение этих правил может привести к вспышкам АЧС, карантину и значительным экономическим потерям. Каждый владелец свиней несёт ответственность за предотвращение распространения АЧС!» - заключили в администрации.