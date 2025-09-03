Общество

Новоржевских фермеров предупредили о вспышке африканской чумы свиней

Вспышки африканской чумы свиней зарегистрировали в граничащих с Псковской областью странах, сообщили в администрации Новоржевского муниципального округа.

«Внимание, владельцы свиней! Комитет по ветеринарии предупреждает о серьёзной угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС). В странах, граничащих с Псковской областью, таких как Эстония и Латвия, зафиксированы вспышки АЧС. Это вирусное заболевание, которое не поддаётся лечению и представляет серьёзную угрозу для здоровья животных, экономики региона и продовольственной безопасности», - отметили в окружной администрации.

Отмечается, что АЧС может быстро распространяться среди поголовья, вызывая массовую гибель свиней. Болезнь поражает внутренние органы, сердце, печень и лёгкие животных, что приводит к их гибели в течение нескольких дней. Вирус также устойчив во внешней среде, сохраняясь в почве и на поверхностях до нескольких месяцев.

«В целях предотвращения массовых потерь и обеспечения эпизоотического благополучия владельцам свиноводческих хозяйств всех форм собственности необходимо неукоснительно соблюдать ветеринарные правила», - добавили в администрации.

Закрытое содержание свиней:

Исключите свободный выгул свиней в населённых пунктах, лесах и других зонах, где возможен контакт с дикими животными;

Обеспечьте содержание животных исключительно в закрытых помещениях.

Борьба с вредителями:

Регулярно обрабатывайте свиней, помещения, прилегающие территории от кровососущих насекомых, грызунов и других переносчиков вируса.

Контроль ввоза:

Запрещается ввоз свиней, кормов и других материалов из неблагополучных регионов без соответствующих ветеринарных документов и разрешений.

Качество кормов:

Используйте только проверенные, обезвреженные корма.

Полностью исключите применение боенских отходов, не прошедших термическую обработку.

Мониторинг здоровья животных:

При выявлении первых симптомов заболевания (лихорадка, потеря аппетита, слабость, рвота, диарея, синюшность кожи и т.д.) немедленно изолируйте подозрительных животных и сообщите в государственные ветеринарные службы для проведения диагностики.

«Несоблюдение этих правил может привести к вспышкам АЧС, карантину и значительным экономическим потерям. Каждый владелец свиней несёт ответственность за предотвращение распространения АЧС!» - заключили в администрации.