Общество

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

08.09.2025 10:22

В сети Билайна начал действовать перечень приложений и сайтов, которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Цель этого решения — обеспечить клиентам доступ к ключевым онлайн-сервисам, необходимым в повседневной жизни: от заказа такси и покупок до общения и взаимодействия с государством.

«Для нас важно, чтобы даже в экстренных ситуациях у наших клиентов оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности. Мы первыми среди операторов начали говорить о такой возможности и рады, что в короткие сроки удалось ее реализовать в масштабе всей отрасли. Уверен, что это решение обеспечит для наших клиентов комфорт и использование цифровых сервисов», - сказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин. 

Какие сервисы уже включены в список:

  • Билайн — сайт и мобильное приложение
  • Госуслуги — все взаимодействия с государством
  • Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах
  • Яндекс и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка
  • ВКонтакте — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX
  • Другие сервисы, одобренные Минцифры (список постепенно расширяется, актуальная информация доступна на сайте и в приложении Билайна).

Как это работает: если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из «белого списка» остаются доступными по умолчанию.

Источник: Псковская Лента Новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
