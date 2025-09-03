Общество

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» стартовал в Пскове

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» стартовал в Пскове 6 сентября. Мероприятие проводят одновременно на двух площадках — в парке реки Псковы и парке Строителей, где более 50 организаций представят свои образовательные программы и проведут мастер-классы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фестиваль объединит учреждения спортивной, образовательной и культурной направленности. На обеих площадках гостей ждут показательные выступления, интерактивные мастер-классы и возможность познакомиться с разнообразными направлениями дополнительного образования.

Посетители мероприятия смогут не только увидеть презентации различных кружков и секций, но и записаться на занятия, пообщаться с будущими наставниками и сразу попробовать себя в разных видах деятельности.

Работа всех площадок с 12:00 до 17:00. Вход свободный.