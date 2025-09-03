Общество

Самовольные информационные конструкции выявили на нескольких улицах Пскова

Самовольно установленные информационные конструкции выявили в ходе рейда в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управлении администрации города Пскова

«В ходе рейдовых мероприятий на улицых Юбилейной, Коммунальной, 1-й Поселочной, Коммунальной выявлены семь самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения», - сообщили в контрольном управлении.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции принудительно демонтируют на основании постановлений администрации города Пскова.