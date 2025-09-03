Общество

«Уютный уголок» появился в Новоржеве

Беседка со скамейками появились на улице Григорьева в Новоржеве, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

«Проект "Уютный уголок" позволил пополнить общественную территорию новым оборудованием. По инициативе ТОС "Городская окраина" на общественной территории на улице Григорьева появились беседка и новые скамейки. Все это стало возможным благодаря реализации нового проекта», - сообщила Любовь Трифонова.

Она отметила, что для ТОСа «Городская окраина» это уже четвертый проект.

«Напомним, что ранее было обустроено футбольное поле, установлено ограждение территории, приобретено некоторое спортивное и игровое оборудование. Ещё ранее был выполнен частичный ремонт улицы. Благодарю Татьяну Михайловну Карпову и членов ТОС за инициативу, неравнодушие и желание менять мир вокруг себя», - заключила Любовь Трифонова.