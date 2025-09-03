Псковcкая обл.
Общество

В Пскове в 2026 году пройдет шестой экомарафон Росводресурсов «Реки бегут»

06.09.2025 17:30|ПсковКомментариев: 0

Шестой экомарафон Федерального агентства водных ресурсов «Реки бегут» пройдет в 2026 году в Пскове. Об этом сообщил журналистам руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов Вахтанг Астахов на пятом экологическом марафоне «Реки бегут».

«Следующий марафон будет проходить в Пскове. Сегодня состоялась церемония передачи нашего вымпела в город Псков, и там мы планируем сделать еще более масштабный забег», - сказал Астахов.

Экомарафон в Сергиевом Посаде собрал тысячу спортсменов и любителей бега из разных регионов, которые участвовали в четырех забегах различной протяженности, включая полумарафон, пишет ТАСС.

Сюрпризом для участников полумарафона стало получение памятных жетонов, которые были специально созданы на основе исторических фактов. Первый забег был организован 10 сентября 1922 года именно в Сергиеве - такое название в то время носил Сергиев Посад. Тогда в марафоне приняли участие семь человек, все они после финиширования стали городскими знаменитостями, а тройка финалистов получила на память жетоны. В юбилейном забеге таких финалистов стало шесть.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
