Кто воспитает следующее поколение — мама или ИИ, ответила психолог

Дети растут, проводя время в смартфонах, а родители подают пример — вечно занятые, уставшие, находящиеся в телефоне. В результате искусственный интеллект становится для ребёнка фигурой высшего порядка, подменяя собой живое тепло и внимание. Как распознать этот опасный сдвиг, сохранить способность к настоящему общению и не остаться наедине с иллюзией, когда офлайн-контакты заменяются бездушным алгоритмом, рассказала психолог-расстановщик Ольга Федотова.

Психолог-расстановщик объяснила, что люди выбирают искусственный интеллект вместо живого собеседника по нескольким причинам. Во-первых, из-за доступности ИИ.

«Например, у нас не всегда есть возможность позвонить лучшему другу в час ночи и попросить совета, а нейросеть всегда к нашим услугам. Вторая причина – это безопасность. Искусственный интеллект не будет ругать, наказывать, осуждать, он ответит на любой запрос, выслушает любую жалобу и посочувствует любой боли», — отметила эксперт.

Третья причина, по её словам, заключается в том, что люди постепенно теряют умение вести диалог, выражать свои эмоции и проживать их.

«Во многом это обусловлено развитием технологий. Девайсы, соцсети, приложения поглощают всё наше внимание, в результате чего мы теряем навык живого общения. Особенно это заметно по современным детям, чьи интересы кружатся вокруг соцсетей и видеоигр. Сегодня, если забрать у ребенка смартфон, то, скорее всего, он просто не будет знать, как провести время и во что поиграть», — пояснила психолог.

Впрочем, как отмечает Ольга Федотова, родители сами подают плохой пример, когда всё время погружены в телефоны и ноутбуки. Им вечно не хватает времени для общения с детьми, и в результате происходит подмена: искусственный интеллект в телефоне становится для ребенка чем-то вроде родителя, фигурой высшего порядка. ИИ отчасти заменяет родного человека, создает ощущение близости, вызывает доверие.

«Можно сказать, что нейросеть имитирует маму, которая любит нас безусловной любовью. Она принимает нас такими, какие мы есть, она всегда готова понять нас и взять за нас ответственность. Ведь мама отвечает за нашу безопасность, кормит, одевает, помогает избавить от тревоги, даёт советы без осуждения. Но это всё иллюзия. Искусственный интеллект – это программа, и у неё нет никаких эмоций, она не умеет чувствовать и никогда этого не сможет. Общаться с ИИ – это как смотреть на изображение еды в надежде насытиться. Но этого не происходит, голод не утихает. Вы общаетесь с ИИ, теряете навыки реального общения, а когда иллюзия рассеивается, остаётесь наедине со своим одиночеством», - считает Ольга Федотова.

Эксперт подчёркивает, что частое общение с ИИ в ущерб живому диалогу может приводить к нарушению эмпатии и деградации эмоционального интеллекта, пишет RuNews24.ru.