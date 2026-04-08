Названы наиболее популярные у мошенников российские купюры

Мошенники, которые предлагают россиянам личные встречи, все чаще диктуют конкретные номиналы купюр для передачи наличных – в большинстве случаев это пятитысячные и двухтысячные банкноты, говорится в исследовании «Выберу.ру».

«Чаще всего в обмане фигурировали крупные номиналы. Так, пятитысячные купюры упоминались в 54% историй, двухтысячные - в 27% случаев, еще 11% приходилось на комбинацию этих номиналов. Мелкие купюры - 1000 рублей - встречались лишь в 8% эпизодов, как правило, в дополнение к крупным», - выяснили аналитики, опросив более 3 тысяч россиян.

Согласно исследованию, у 38% россиян, столкнувшихся c офлайн-мошенничеством, злоумышленники просили передавать деньги определенными купюрами. Чаще всего злоумышленники требовали от 50 тысяч до 150 тысяч рублей - такие запросы встречались в 46% случаев.

«Еще 29% случаев приходились на суммы от 150 до 300 тысяч рублей. При этом в 15% ситуаций злоумышленники выманивали до 50 тысяч рублей, а еще в 10% - на суммы свыше 500 тысяч. В большинстве случаев суммы свыше 150 тысяч мошенники требовали выдать купюрами 5000 рублей, а меньшие суммы уже купюрами 2000 рублей и 1000 рублей», - показало исследование.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко напоминает, что просьба передать деньги купюрами конкретного номинала служит одним из самых явных признаков мошенничества. В результате человек оказывается вовлечен в детально выстроенный сценарий, где требования к купюрам становятся дополнительным инструментом давления и контроля, пишет РИА Новости.