 
Общество

Дачников может ждать уголовная ответственность за кактусы

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до 2 лет за выращивание таких растений, как содержащий мескалин кактус и гавайская роза. Это следует из постановления правительства РФ от 27 ноября 2010 года №934.

В перечень таких растений также входят голубой лотос, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, ибога, ипомея трехцветная, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, шалфей предсказателей, эфедра и другие. Постановлением кабмина утверждены крупный и особо крупный размеры этих растений, пишет ТАСС.

Ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена статьей 231 УК РФ. Санкция предполагает штраф до 300 тыс. рублей или в размере дохода за период до двух лет либо до 480 часов обязательных работ. Также возможно ограничение либо лишение свободы на срок до 2 лет. 

