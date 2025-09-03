Псковcкая обл.
Общество

На Земле началась слабая магнитная буря

06.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Возмущение геомагнитного поля началось на Земле 6 сентября. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Изображение создано нейросетью «Шедеврум»

По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 - «экстремально сильно», а G1 - «слабо».

«Событие происходит на фоне повышенной геомагнитной активности, начавшей расти еще утром в результате действия очередной ожидавшейся корональной дыры, а также в результате менее ожидавшегося прилета небольшого выброса плазмы от пары слабых вспышек 4 сентября», - отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Уточняется, что геомагнитный фон останется повышенным в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, пишет ТАСС.

«В этот период возможны локальные усиления в виде бурь уровня G1-G2. К утру понедельника магнитосфера вернется в спокойное состояние», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
