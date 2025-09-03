Общество

Эксперт назвал незаменимые искусственным интеллектом профессии

Искусственный интеллект продолжает трансформировать рынок труда, но ряд рабочих профессий сохранят устойчивость к автоматизации. Об этом рассказал эксперт по найму, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

По данным MIT, сегодня под полную замену ИИ подпадают лишь около 3% рабочих мест в США, а долгосрочно — до 27%. При этом, по прогнозам McKinsey, до 375 млн рабочих мест могут исчезнуть к 2030 году, но появятся около 97 млн новых — в сферах, где машины дополняют труд человека, а не заменяют его.

Однако есть профессии, в которых роль человека остается критической. Кладов выделил пять таких сфер, пишет «Газета.Ru».

Строители — работают в постоянно меняющихся условиях, где необходимы гибкость и принятие нестандартных решений.

Кровельщики — трудятся в экстремальных условиях и должны быстро оценивать риски на высоте.

Сантехники и электрики — опираются на опыт и интуицию при работе с оборудованием, что невозможно воспроизвести алгоритмами.

Пожарные — их деятельность требует мгновенной реакции и способности спасать жизни в непредсказуемых ситуациях.

Водители в сложных условиях (дальнобойщики, работающие на дорогах с плохим покрытием или ограниченной видимостью) — задачи, где пока необходим человек.

Согласно исследованию Microsoft, профессии, связанные с физическим трудом и постоянным взаимодействием с людьми, остаются наименее подверженными автоматизации. А по данным Jobs and Skills Australia, почти половина рабочих мест в мире имеют низкий риск быть замененными.

«ИИ справляется с обработкой данных и рутиной, но бессилен там, где нужны физическое присутствие, креативность и эмоциональный интеллект. В этих сферах человек останется незаменим еще долгие годы», — отметил Кладов.