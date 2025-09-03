Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Театральный ужин
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
День картофельного поля
ПЛН 25 лет
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Чем трактор лучше ламборджини
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Общество 03.09.2025 17:200 Псковичи и сибиряки договорились укреплять межпарламентские связи для сохранения исторической памяти 07.09.2025 15:000 Собрать детей в школу помогли псковские полицейские 07.09.2025 14:000 Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты 07.09.2025 13:400 Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье 07.09.2025 13:000 Эксперт перечислил основные факторы, влияющие на рождаемость в России 07.09.2025 12:200 День озера Байкал в России празднуют в России
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 02.09.2025 11:113 Стали известны подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье

07.09.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье, оно продлится почти полтора часа.

Начало затмения ожидается в 20:30 по московскому времени, наблюдать его можно будет невооруженным глазом, сообщили ранее в «Роскосмосе». Продолжительность полной теневой фазы затмения составит 1 час 22 минуты, до 21:53 по Москве.

По данным Московского планетария, затмение будет видно на территориях России, Азии, Европы, Африки, Антарктиды, в акватории Индийского океана и Океании, пишет «Интерфакс».

«В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом столицы», - сообщали в планетарии.

Затмение не будет видно только на восточной части Чукотского полуострова, где в это время наступит утро 8 сентября.

«Это лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений с территории нашей страны, так как большая часть жителей России и СНГ сможет увидеть все фазы затмения. Затмение будет наблюдаться в созвездии Водолея», - заявили в планетарии.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 239 человек
07.09.2025, 15:000 Собрать детей в школу помогли псковские полицейские 07.09.2025, 14:360 Трейловый забег Truvor Ultra Trail прошел в Изборске. ФОТО 07.09.2025, 14:200 Мошенники обманывают россиян, предлагая обновить сведения об образовании 07.09.2025, 14:000 Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты
07.09.2025, 13:400 Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье 07.09.2025, 13:230 Интерактив: Квартиру в Пскове атаковали осы  07.09.2025, 13:000 Эксперт перечислил основные факторы, влияющие на рождаемость в России 07.09.2025, 12:400 Пушкиногорские полицейские раскрыли кражу из деревенского ангара
07.09.2025, 12:200 День озера Байкал в России празднуют в России 07.09.2025, 12:000 Щенкам вредно надолго оставаться со своей матерью, сказал кинолог 07.09.2025, 11:380 Заведующий канцелярией требуется в штаб УМВД России по Псковской области 07.09.2025, 11:220 В ГД предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг подростками
07.09.2025, 11:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 07.09.2025, 10:400 Детям из Новосокольнического района рассказали о «дорожных ловушах» 07.09.2025, 10:170 Эксперт назвал незаменимые искусственным интеллектом профессии 07.09.2025, 10:020 Пожар произошел на Октябрьском проспекте в Пскове
07.09.2025, 09:400 Врач рассказала о пользе и вреде инжира 07.09.2025, 09:200 День нефтяника отмечают 7 сентября 07.09.2025, 09:000 Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» прошел в Пскове. ФОТО 06.09.2025, 22:000 На Земле началась слабая магнитная буря
06.09.2025, 21:400 «Зенит» с псковичом в основном составе обыграл швейцарский «Сьон» 06.09.2025, 21:200 Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» проходит в Пскове 06.09.2025, 21:000 Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Новоржеве 06.09.2025, 20:400 Великолукский драматический театр ищет волонтеров культуры
06.09.2025, 20:200 Определены травы, на 30% подавляющие размножение вирусов гриппа 06.09.2025, 19:400 Псковская актриса Ульяна Гноевая дебютировала в спектакле «Пигмалион» 06.09.2025, 19:200 Фотофакт: «Вопросительный» огурец вырос на огороде у невельчанки 06.09.2025, 19:000 Около 5 миллионов рублей лишились псковичи за один день
06.09.2025, 18:300 Ансамбль песни и пляски ВДВ выступил для жителей Псковского района 06.09.2025, 18:230 42 ребенка задержаны за управление транспортом в Пскове с начала года 06.09.2025, 18:000 Семейную пару из Псковской области наградили орденом «Родительская слава» 06.09.2025, 17:300 В Пскове в 2026 году пройдет шестой экомарафон Росводресурсов «Реки бегут»
06.09.2025, 17:000 «Уютный уголок» появился в Новоржеве 06.09.2025, 16:300 Профилактический рейд провели пожарные в Псковском районе 06.09.2025, 16:000 Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове 06.09.2025, 15:480 Пассажирский автобус врезался в стоящий на перекрестке автомобиль в Пскове. ВИДЕО
06.09.2025, 15:300 172-й старт «5 верст» состоялся в Пскове на набережной 06.09.2025, 15:000 Самовольные информационные конструкции выявили на нескольких улицах Пскова 06.09.2025, 14:300 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове. ФОТО. ВИДЕО 06.09.2025, 14:000 Бытовку демонтировали на улице Белинского в Пскове
06.09.2025, 13:400 Российская вакцина от рака готова к применению 06.09.2025, 13:201 Псковичку госпитализировали после удаления зуба в частной клинике 06.09.2025, 13:000 Воссоздание оконных и дверных проемов продолжается в Стефановской церкви в Пскове 06.09.2025, 12:401 Жители семи районов Псковской области могли послушать концерты военных оркестров
06.09.2025, 12:200 В ГД предложили лишать лицензии на оружие только по решению суда 06.09.2025, 12:000 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» стартовал в Пскове 06.09.2025, 11:400 До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 сентября 06.09.2025, 11:200 В выходные на Земле ожидаются слабые магнитные бури
06.09.2025, 11:000 Фотофакт: У въезда на набережную в Пскове установили полусферы 06.09.2025, 10:400 Первый договор между Россией и Китаем заключили 336 лет назад в этот день 06.09.2025, 10:200 Меры социальной поддержки учащихся напомнил псковичам губернатор 06.09.2025, 10:000 В двух локнянских деревнях произойдут отключения электричества
06.09.2025, 09:400 Тройное ДТП произошло на трассе Р-23 «Псков» 06.09.2025, 09:200 «Изборское Свече» в Мальской долине. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.09.2025, 09:000 Международный день рыжих людей отмечается сегодня 05.09.2025, 22:270 Завершился первый день фестиваля воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО
05.09.2025, 22:000 Причины гормонального дисбаланса перечислила эксперт по биохакингу 05.09.2025, 21:491 Великолучане вспоминали защитников города при обороне в Ливонской войне 05.09.2025, 21:423 На Дне псковской деревни Борисовичи застройщик сдал многоквартирный дом 05.09.2025, 21:350 Псковский театр драмы опубликовал афиши октября и ноября
05.09.2025, 21:160 Привязные подъёмы аэростатов начались на фестивале в Мальской долине 05.09.2025, 21:000 МВД предупредило о направленной на пенсионеров мошеннической рассылке 05.09.2025, 20:400 Оркестровые хиты исполнили военные музыканты на площади Музейщиков в Пушкинских Горах. ФОТО 05.09.2025, 20:200 «Посвящение в учение» прошло в псковском музее
05.09.2025, 20:000 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 05.09.2025, 19:400 Как вернуть часть расходов на обучение, рассказали псковичам в налоговой 05.09.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 6 сентября 05.09.2025, 19:000 Посвящение в первоклассники состоялось в Острове
05.09.2025, 18:400 Стелу в честь Героя России Владислава Макарова открыли в Невеле 05.09.2025, 18:150 Сфотографироваться с БЦОшкой и смастерить брелок предлагают псковичам 6 сентября 05.09.2025, 18:080 У «Почты России» через суд изъяли здания на улице Вокзальной в Пскове 05.09.2025, 18:000 «Семейные ценности» с Евгением Васильевым: как сберечь здоровье детей. ВИДЕО
05.09.2025, 17:580 Суд избрал для Тарасовой по делу о наркотиках запрет определенных действий 05.09.2025, 17:570 Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений 05.09.2025, 17:550 Псковичей приглашают на экскурсию по Варлаамовскому углу 05.09.2025, 17:510 Рисунок Виктора Цоя выставлен на аукцион со стартовой ценой 1,5 млн рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru