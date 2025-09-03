Общество

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье, оно продлится почти полтора часа.

Начало затмения ожидается в 20:30 по московскому времени, наблюдать его можно будет невооруженным глазом, сообщили ранее в «Роскосмосе». Продолжительность полной теневой фазы затмения составит 1 час 22 минуты, до 21:53 по Москве.

По данным Московского планетария, затмение будет видно на территориях России, Азии, Европы, Африки, Антарктиды, в акватории Индийского океана и Океании, пишет «Интерфакс».

«В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом столицы», - сообщали в планетарии.

Затмение не будет видно только на восточной части Чукотского полуострова, где в это время наступит утро 8 сентября.

«Это лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений с территории нашей страны, так как большая часть жителей России и СНГ сможет увидеть все фазы затмения. Затмение будет наблюдаться в созвездии Водолея», - заявили в планетарии.