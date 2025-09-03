Общество

Россияне назвали самые востребованные профессии в ближайшие пять лет

Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться технические специалисты, чьи навыки связаны с искусственным интеллектом (ИИ), машинным обучением, а также кибербезопасностью и робототехникой. Такой вывод 7 сентября следует из исследования, проведенного компанией по подбору персонала hh.ru и Международным симпозиумом «Создавая будущее».

Согласно исследованию, с которым ознакомилось «РИА Новости», 68% респондентов считают, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Уточняется, что больше всего в этом уверены жители Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермского края (75%).

В этот список попали и другие профессии, среди которых разработчик в области кибербезопасности (65%) и инженер по робототехнике и автоматизации (54%). В рейтинге также оказались аналитики данных (31%) и менеджеры цифровой трансформации (22%).

Респонденты выразили надежду, что востребованными станут и другие сферы. В частности, 44% участников исследования считают востребованными профессии ученых — физиков, химиков, генетиков, эпидемиологов, биотехнологов и других специалистов научного профиля.

Кроме этого, 32% опрошенных считают, что вырастет спрос на специалистов в области сельского хозяйства и органического производства. Они также отметили растущую роль психологов (21%), экологов (18%) и специалистов по альтернативной энергетике (17%).

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, нейросети и цифровизация процессов значительно влияют на рынок труда и меняют профессиональный ландшафт.

«Сегодня мы можем уверенно говорить о цифровой эволюции навыков, которая затронет не только технических специалистов, но и другие области знаний, в том числе творческие», — заключила она.