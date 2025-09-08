Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели, как обычно, расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Последняя предвыборная неделя: самоотводы в Себеже, скандал у КПРФ и пора подавать заявки на голосование на дому.
- Вера для Гдовского района: Новые кадры в проблемном муниципалитете – ничто не случайно?
- Плюс 780 млн рублей на инфраструктуру ЖКХ – регион получает дополнительные средства.
- Дополнительные средства на модернизацию самой крупной в Пскове котельной – продолжение следует.
- И откуда в нашем обществе такое большое количество людей, мечтающих жить при социализме?
- В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
Трансляция завершена