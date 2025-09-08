Общество

Псковский район отмечает 5 лет работы автоклуба

В этом году исполняется 5 лет с момента получения Псковским районом автоклуба в рамках национального проекта «Культура». Глава района Наталья Федорова поделилась достижениями автоклуба на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По словам Натальи Федоровой, на спидометре автоклуба пробег составляет более 42 тысяч километров.

«Чтобы понимать, это как два раза доехать из Пскова до Владивостока и вернуться обратно!» — добавила она.

Глава района подчеркнула, что важнее цифр пробега — это количество мероприятий.

«Только за этот, еще не завершенный, сезон автоклуб подарил праздник жителям более 30-ти деревень, число зрителей составило более 11300 человек. Для сравнения: в 2022 году автоклуб выезжал с концертами около 50 раз, а число зрителей в совокупности составило около 31 тысячи человек», — рассказала она.

Федорова также отметила, что общее количество мероприятий, организованных с помощью автоклуба, приближается к 390, а общее число зрителей превысило 50 тысяч человек.

«Автоклуб – это мобильное спецподразделение от культуры. Специалисты и артисты привозят с собой всё, что необходимо для выступления: сцену-трансформер, автономную систему питания и концертное оборудование, костюмы и реквизит – всё это вместе с нашими талантливыми и зажигательными певцами и танцорами умещается в одном автомобиле», — пояснила она.

Автоклуб работает в составе Псковского районного центра культуры, график выездов составляется еще зимой с учетом проведения Дней деревень по всему району.

«Зрители в отдаленных населенных пунктах уже не представляют себе праздника без автоклуба, ведь его команда привозит людям радость, улыбки, отличное настроение в любую погоду. Кстати, зимой автомобиль не простаивает, отвозя коллективы на выступления в дома культуры нашего и соседних районов. Часто работаем вместе, и могу сказать: ребята, вы молодцы! Держите высокую планку, радуйте людей!» — заключила Наталья Федорова.

Напомним, в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» на 2020-2022 год были выделены федеральные средства на приобретение 23 автоклубов для всех районов области.