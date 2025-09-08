Общество

Псковская область и Абхазия приступили к проработке взаимодействия в образовании

Направления сотрудничества и взаимодействия в сфере образования обсудили представители профильных исполнительных органов Псковской области и Республики Абхазия в ходе двусторонней встречи, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники рассмотрели реализацию мероприятий, договоренности о которых были достигнуты в августе этого года во время официального визита псковской делегации во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым в Сухум.

Представителей Республики Абхазия поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она обратила внимание на важность международного сотрудничества в образовательной отрасли и выразила уверенность, что эта работа отразится не только на качестве воспитания и образования детей, но и на развитии профессиональных компетенций педагогических работников всех направлений, а также совершенствовании сферы в целом.

Министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба выразила признательность делегации Псковской области за внимание к региону: «У нас с вами особая миссия — воспитать будущее поколение наших стран. Наши предки оставили нам богатую историю, и наша задача — передать ее следующим поколениям. Мы должны сформировать справедливое, стабильное будущее, это в наших руках. В этой части рассчитываем на наше взаимодействие».

Глава министерства образования Псковской области Андрей Ермаков в рамках встречи рассказал об уже проработанных вопросах двустороннего сотрудничества. Так, уже в ближайшее время пройдут образовательно-туристические школьные туры. Насыщенные программы обмена для приема детей проработаны обеими сторонами. Псковская область разработала концепцию, которая позволит принимать детей в период обучения без отрыва от образовательного процесса.

Кроме того, министерством образования Псковской области подготовлено несколько стартовых проектов в рамках цикла патриотического воспитания ребят. Особый упор — на онлайн-уроки и развитие музейной педагогики.

Андрей Ермаков также указал на возможности для дальнейшего сотрудничества. «Чувствуется единение и понимание общих идей на уровне воспитательной работы. Готовы дальше взаимодействовать в этом направлении, а также в вопросах развития дополнительного образования детей, повышения квалификации педагогов, обучения одаренных детей и ребят с особенностями развития, внедрения дистанционных технологий и электронных сервисов и т. д. Со своей стороны готовы поделиться своими наработками», — отметил Андрей Ермаков.

В продолжение встречи руководители образовательных учреждений Псковской области представили наиболее востребованные учебные программы. С докладами выступили врио ректора Псковского областного института повышения квалификации Екатерина Гончарова, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев и врио директора центра «Лидер» Ольга Сергеева.

Представители Минпросвещения Республики Абхазия поблагодарили псковских коллег за взаимодействие и детально обсудили ближайшие совместные проекты.

Официальная делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работала в Республике Абхазия в августе этого года. В рамках деловой программы глава региона встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным, президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой и премьер-министром Республики Абхазия Владимиром Делбой. Кроме того, глава региона принял участие в памятных и культурных мероприятиях. Представители исполнительных органов региона провели ряд встреч с коллегами и посетили ведущие учреждения республики.