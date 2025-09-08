Общество

ВТБ и ПсковГУ объединили свои усилия по подготовке будущих финансовых специалистов

Банк ВТБ и Псковский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Главный вуз региона и ВТБ объединят свои усилия для подготовки будущих кадров финансовой сферы и научной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Со дня подписания соглашения банк и вуз планируют совместные мероприятия: прохождение производственной и учебной практик и стажировок студентами ПсковГУ в ВТБ, проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов для студентов и выпускников, мастер-классов, тренингов и прочих мероприятий. Также в рамках соглашения будет осуществляться реализация научно-технологических и образовательных проектов и программ, экспертная и аналитико-информационная деятельность для банка.

«Сотрудничество предприятий и вузов дает огромное количество возможностей как студентам, так и будущим работодателям. Студенты могут не только осваивать теорию, но и приходить к нам – видеть практические аспекты, пробовать себя в разных направлениях банковской деятельности, присматривать будущее место работы, искать наставников. Мы, в свою очередь, можем находить самых увлеченных своей сферой ребят еще на стадии их обучения, помогать им освоить нашу профессию, приглашать их к нам на работу. Это взаимовыгодное сотрудничество», - отметил управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.