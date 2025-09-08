Псковcкая обл.
Общество

Завершен ремонт памятника погибшим воинам в пушкиногорской деревне Захино

10.09.2025 10:55|ПсковКомментариев: 0

Завершены работы по ремонту памятника в деревне Захино Пушкиногорского района в память о жителях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Работы выполнены по региональной программе «Комплекс мер по благоустройству воинских захоронений» государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия».

«ИП Иванов Артём Сергеевич качественно и в срок привёл в порядок сам памятник, прилегающую территорию, обновил плиты с фамилиями (их 132!), установил скамейки. Памятник, установленный в 70-е годы, выглядит совершенно обновлённо: на предложенном видео можно сравнить этапы работ от начала до результата!» - отметила глава района.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
