Общество

84 звонка поступило от псковичей на горячую линию по вопросам качества детских и школьных товаров

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области дежурили на горячей линии, посвященной качеству и безопасности товаров для детей и школьников, в преддверии нового учебного года, с 4 августа по 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Эксперты отвечали на вопросы, касающиеся детских одежды, обуви, игрушек, канцелярии, питания. А также давали разъяснения по действующим нормативным требованиям и рекомендациям по выбору безопасных и качественных товаров для учащихся.

За консультацией к специалистам ведомства обратились более 80 человек. Наибольшее количество звонков поступило из Пскова.

Наиболее популярными были вопросы, связанные с приобретением товаров дистанционным способом, детской одежды и обуви, электронных гаджетов, учебных пособий и мебели.

На первом месте – вопросы, касающиеся дистанционной покупки детских товаров через маркетплейсы, на втором – вопросы о качестве и безопасности детской одежды и обуви, на третьем – вопросы покупки гаджетов ненадлежащего качества.

Также звонившие задавали вопросы о школьно-письменных принадлежностях, о мебели для организации рабочего места учащегося в школе и дома, учебных пособиях и учебниках, ранцах и портфелях, игрушках.

По всем обращениям заявителям даны разъяснения.

Оказана помощь в составлении 7 претензий в адрес недобросовестных продавцов по вопросам приобретения товаров ненадлежащего качества, из них на сегодняшний день 6 удовлетворено в добровольном порядке.