Общество

Жители островской деревни Воронцово поблагодарили рабочий за ремонт дороги

В ходе рабочей поездки по сельским поселениям глава Островского района Дмитрий Быстров посетил населённые пункты Воронцово и Городище, где накануне официальной приёмки профильными специалистами оценил выполненные работы в рамках ремонта участков дорог общего пользования местного значения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

В рабочем выезде приняли участие заместитель главы районной администрации – председатель комитета по строительству и городскому хозяйству Анна Николаева, главы Воронцовской и Островской волостей, а также главный инженер ООО «ДСПМК Островская» Виктория Тирановская.

Глава сельского поселения «Воронцовская волость» Владимир Орлов рассказал о большом количестве обращений, поступавших от жителей улицы Северной в деревне Воронцово с просьбами благоустроить участок их улицы, по которому в непогоду без резиновой обуви было невозможно передвигаться.

По словам главного инженера подрядной организации, осуществившей ремонтные работы на Северной улице, был выполнен комплекс работ, включающий расчистку придорожных площадей от кустарника и мелколесья, вывоз мусора, исправления профиля и устройство дорожного покрытия длиной около полукилометра. Глава волости от имени жителей улицы Северной поблагодарил рабочий коллектив подрядчиков за произведённый ремонт, отметив, что теперь люди довольны комфортной дорогой.

Виктория Тирановская добавила, что в деревне Городище Островской волости подрядная организация произвела более значительный объём работ. При ремонте 700-метрового участка дороги по улице Набережная, здесь добавились: разработка грунта в отвал экскаватором и планировка откосов, укладка гофрированных полимерных труб ливнёвой канализации, мощение откосов насыпи и другие работы.

Глава сельского поселения «Островская волость» Фёдор Дробышев отметил, что уже во время ремонтных работ местные жители выражали благодарность за оперативно принятые меры на их обращения по улучшению комфортного проживания на территории деревни Городище.

В беседе с Викторией Тирановской выразил надежду, что дорожная организация и впредь подтвердит статус добросовестного подрядчика и с хорошим качеством завершит весь комплекс работ в рамках муниципального контракта.