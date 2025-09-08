Общество

Кабмин РФ внедрил ИИ для анализа нацпроектов и госпрограмм

Кабмин РФ внедрил ИИ-модель в госсистему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами, которая анализирует мероприятия и показатели российских проектов и программ и сопоставляет их с показателями национальных целей развития, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Правительство внедрило технологию искусственного интеллекта в государственную систему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами. ИИ-модель в онлайн-режиме анализирует 100% мероприятий и показателей нацпроектов и госпрограмм России, сопоставляя их с показателями установленных президентом национальных целей развития. Работу по цифровизации госаппарата курирует заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко», - сообщили в аппарате.

Отмечается, что аналитика с помощью ИИ позволяет выявить связи между госпроектами - это нужно для разработки плана достижения национальных целей и принятия управленческих решений. Также применение искусственного интеллекта позволяет своевременно получать информацию о рисках невыполнения одного мероприятия из-за того, что другие отстают от графика.

Как отметил Григоренко, ИИ упрощает работу человека, но не принимает решение финально. Такая технология позволяет за минуту обработать более тысячи возможных вариантов - то есть случаев, когда одно мероприятие или показатель влияет на достижение конкретной национальной цели развития страны. Ранее такой анализ осуществлялся вручную, пишет РИА Новости.

Связи между показателями национальных целей и всеми мероприятиями, обнаруженные ИИ, - а их на сегодняшний день выявлено более 8 тысяч - направляются на верификацию в федеральные органы исполнительной власти, которые в свою очередь могут подтвердить взаимосвязь или отклонить ее и направить информацию о ней для более детального анализа.