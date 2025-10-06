Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой

«Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков

В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела

Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького

Mastercard может потерять товарный знак в России

Ещё есть дополнительные места в детских кружках в Пскове

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества со сдачей анализов

Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году

