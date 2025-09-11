Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Открытие ресторана GURAVI
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 11.09.2025 13:210 «62 кг на двоих»: нужно ли платить за сбор грибов и ягод в псковских лесах 11.09.2025 22:000 Секреты правильного отдыха для карьеристов раскрыл специалист 11.09.2025 21:200 Старшеклассник из Пскова прошёл в финал всероссийского конкурса «Научная Вселенная» 11.09.2025 20:200 Обновлённый памятник на месте захоронения партизан-разведчиков установили в Псковском районе 11.09.2025 20:010 Урок налоговой грамотности провели для псковских школьников 11.09.2025 19:050 Благоустроить придомовую территорию планируют на улице Освобождения в Острове
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 07.09.2025 22:002 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Секреты правильного отдыха для карьеристов раскрыл специалист

11.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Правильный подход к отдыху помогает поддерживать продуктивность и баланс в условиях быстрого темпа работы. Велнесс-директор первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» и профессионал в области ментального здоровья Елена Баскакова рассказала, что необходимо делать карьеристам для восстановления сил. 

 

«Существует выражение: «Карьера — это не спринт, а марафон». Это означает, что фокус не только на быстром старте, но и на способности удерживать темп на протяжении всего пути. Поддержание равномерного ритма — задача довольно сложная для профессионалов, требующая тщательного анализа и планирования, как и любая другая форма деятельности. Как же выдержать этот марафон? Как не свернуть с дистанции раньше финиша?» — начала свой рассказ эксперт.

 

В условиях современной профессиональной среды отдых зачастую рассматривается как несущественный элемент, который можно отложить на потом. Некоторые «трудоголики» даже испытывают чувство вины за свои дни отдыха, что является базовой потребностью в восстановлении сил. Однако исследования показывают, что полноценный отдых является критически важным для карьерного роста и общего успеха в профессии.

Искусство истинного отдыха заключается не в безделье или просто лежании на диване, а в умении осознанно восстанавливать силы для возвращения к работе с новой энергией и креативом. Это активный процесс, для которого необходимо понимать свои потребности, выбирать методы расслабления и создавать подходящую атмосферу. Важно определить, что именно нужно для восстановления — будь то физический отдых, эмоциональная разгрузка, интеллектуальная стимуляция или духовное обогащение. Каждое из этих направлений может быть крайне полезным на различных этапах карьеры.

«Как правильно спланировать отдых? Кажется, что мы знаем, что нам нужно, и часто сами составляем сценарий для своего отпуска. Но действительно ли это всегда приносит успех? Иногда после отдыха требуется ещё один перерыв, и причина этого кроется в неверном планировании. Многим работающим людям не хватает времени, чтобы тщательно организовать свой график», - отмечает специалист.

Перенасыщенная программа не позволяет организму полностью восстановиться, а адаптация к новому часовому поясу и климату тоже создает дополнительные трудности. Более того, многие игнорируют планирование физической и эмоциональной разгрузки, что крайне важно.

Чувство, что после отпуска требуется ещё один, служит сигналом организма о необходимости большего времени для восстановления. Чтобы избежать этого, важно осознанно планировать отдых, учитывая свои потребности и возможности, что позволит вернуться к вновь к работе с новыми силами и энтузиазмом, пишет RuNews24.ru.

Что может сделать карьерист, чтобы избежать такую ситуацию:

  • Спланировать достаточно длинный отпуск: выделить не менее двух недель для полноценного отдыха, чтобы дать организму время на восстановление;
  • Не перегружать программу отдыха: оставить время для расслабления и спонтанных занятий;
  • Делегировать рабочие задачи: перед отпуском завершить важные дела и передать обязанности коллегам;
  • Создать информационный детокс вокруг себя;
  • Постепенно возвращаться к рабочим делам: не бросаться сразу на сложные задачи после возвращения;
  • Доверить организацию отпуска профессионалам.

Последний момент особенно важен. Существуют специализированные команды, которые, основываясь на исследованиях и опыте, разрабатывают сбалансированные маршруты и программы. Карьеристу нужно лишь понять, что в этой ситуации стоит довериться профессионалам и отпустить некоторые аспекты контроля, что может быть сложно для людей с деловым подходом к жизни.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 147 человек
11.09.2025, 22:000 Секреты правильного отдыха для карьеристов раскрыл специалист 11.09.2025, 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове 11.09.2025, 21:400 В Псковский областном суде пересмотрели приговор по делу о вымогательстве денег и хранении боеприпасов 11.09.2025, 21:200 Старшеклассник из Пскова прошёл в финал всероссийского конкурса «Научная Вселенная»
11.09.2025, 21:000 Международные спортивных игры стартовали в Санкт-Петербурге  11.09.2025, 20:400 Новый тротуар и современное освещение появились на улице Киселева в Пскове 11.09.2025, 20:200 Обновлённый памятник на месте захоронения партизан-разведчиков установили в Псковском районе 11.09.2025, 20:010 Урок налоговой грамотности провели для псковских школьников
11.09.2025, 19:500 Девять месяцев в колонии строгого режима назначил суд жителю Пскова 11.09.2025, 19:250 ДТП произошло на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной 11.09.2025, 19:160 Фейк о краже персональных данных сотрудников псковского музея распространяют в Сети 11.09.2025, 19:100 «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН
11.09.2025, 19:050 Благоустроить придомовую территорию планируют на улице Освобождения в Острове 11.09.2025, 18:450 «Пастырь»: Об Иоанне Крестителе 11.09.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 сентября 11.09.2025, 18:300 Парижский вечер Romans d’amour пройдет в псковском ресторане «Гельдт»
11.09.2025, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 12 сентября 11.09.2025, 18:000 «Сад памяти» открыли в локнянской деревне Прискуха 11.09.2025, 17:500 Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни» состоится в Пскове 11.09.2025, 17:450 Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября
11.09.2025, 17:400 Федеральная программа «СВОй бизнес» стартует в Псковской области 11.09.2025, 17:325 Компания Wildberries оспаривает в суде постановление администрации Пскова 11.09.2025, 17:300 В пяти видах спорта поборются псковичи на международных играх в Петербурге 11.09.2025, 17:290 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения порховича
11.09.2025, 17:200 Великолукского предпринимателя могут обязать убрать рекламную конструкцию через суд 11.09.2025, 17:160 Солистка Мариинского театра пригласила псковичей на концерт «Бархатные сезоны» 11.09.2025, 17:100 День в истории ПЛН. 11 сентября 11.09.2025, 17:050 От имени директора Псковского музея-заповедника ведется мошенническая рассылка
11.09.2025, 17:000 Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН 11.09.2025, 16:500 Епархия передала в школы Пскова 400 комплектов учебников по «Основам православной культуры» 11.09.2025, 16:340 Магнитные бури прогнозируются на Земле в выходные 11.09.2025, 16:300 «Парту героя» открыли в гимназии в великолукской деревне Переслегино
11.09.2025, 16:290 Осень принесет новые вкусовые открытия 11.09.2025, 16:250 От изданий XIX века до сегодняшней «Пушкинианы»: в «Михайловском» рассказали о новинках виртуальной музейной библиотеки 11.09.2025, 16:200 Специалисты обнаружили вредителя в луковицах тюльпанов из Германии в Псковской области 11.09.2025, 16:101 Спортивный болид с картошкой
11.09.2025, 16:100 Писателя Дмитрия Быкова* внесли в список террористов и экстремистов 11.09.2025, 16:010 Атмосферные «ужастики», хиты Тик-Тока и «Кракен»: названы предпочтения псковичей в музыке, кино и книгах 11.09.2025, 15:500 «Три мудреца»: Где границы традиционных ценностей? ВИДЕО 11.09.2025, 15:400 Патриарх Кирилл рассказал, почему христианам не стоит пить
11.09.2025, 15:270 Виртуальный тур по Снетогорскому монастырю разработали ученики технопарка «Кванториум» 11.09.2025, 15:140 В многоквартирном доме на проспекте Ленина в Великих Луках обновили крышу 11.09.2025, 15:030 Попрошайки: прогнать или помочь? 11.09.2025, 15:011 Сети горячего водоснабжения в Пскове вновь забились известковыми отложениями
11.09.2025, 14:530 МегаФон запустил доступ к «белому списку» ресурсов в период ограничений 11.09.2025, 14:412 Готовность к отопительному сезону в Псковской области составляет 76% 11.09.2025, 14:320 Второй Кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области пройдет 4 октября 11.09.2025, 14:300 Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН
11.09.2025, 14:180 Документальный фильм «Легенды партизанского края» представили в Пскове 11.09.2025, 14:070 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в оккупации 1941 - 1944 годов. ВИДЕО 11.09.2025, 13:530 Великолукский суд обязал лесорубов убрать порубочные остатки 11.09.2025, 13:380 В Пскове продолжается набор в детские кружки
11.09.2025, 13:360 Псковичи выступят в трех компетенциях финала чемпионата высоких технологий 11.09.2025, 13:320 До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 12 сентября 11.09.2025, 13:250 Лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков — исследование 11.09.2025, 13:210 «62 кг на двоих»: нужно ли платить за сбор грибов и ягод в псковских лесах
11.09.2025, 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 11.09.2025, 13:100 Себежский район лидирует по показателю иммунизации детей против гриппа 11.09.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где границы традиционных ценностей? 11.09.2025, 13:010 Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи
11.09.2025, 12:570 Первые показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы прошли в Великолукской крепости 11.09.2025, 12:510 «Новые люди» внесут закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями 11.09.2025, 12:490 «Зверьё моё»: Животные — не игрушки. ВИДЕО 11.09.2025, 12:410 «Дневной дозор»: Не повлияют ли долги за ЖКХ на подготовку к зиме?
11.09.2025, 12:400 Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа 11.09.2025, 12:250 Росгвардия провела учения на избирательных участках в Псковской области 11.09.2025, 12:210 Привиться от гриппа на парковке ТЦ могут псковичи 11.09.2025, 12:100 «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО
11.09.2025, 12:060 Стартовало голосование за «Народного участкового» Псковской области 11.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 11.09.2025, 12:020 Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам 11.09.2025, 11:540 Продолжается обрезка деревьев на Октябрьском проспекте в Пскове
11.09.2025, 11:530 Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Пскова с гарантией лучшей цены 11.09.2025, 11:520 «Три мудреца»: Где границы традиционных ценностей? 11.09.2025, 11:490 В Псковской области изменят размеры окладов медработников 11.09.2025, 11:390 Великолучанина арестовали по обвинению в домогательствах до девочки в ТЦ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru