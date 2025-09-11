Общество

Секреты правильного отдыха для карьеристов раскрыл специалист

Правильный подход к отдыху помогает поддерживать продуктивность и баланс в условиях быстрого темпа работы. Велнесс-директор первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» и профессионал в области ментального здоровья Елена Баскакова рассказала, что необходимо делать карьеристам для восстановления сил.

«Существует выражение: «Карьера — это не спринт, а марафон». Это означает, что фокус не только на быстром старте, но и на способности удерживать темп на протяжении всего пути. Поддержание равномерного ритма — задача довольно сложная для профессионалов, требующая тщательного анализа и планирования, как и любая другая форма деятельности. Как же выдержать этот марафон? Как не свернуть с дистанции раньше финиша?» — начала свой рассказ эксперт.

В условиях современной профессиональной среды отдых зачастую рассматривается как несущественный элемент, который можно отложить на потом. Некоторые «трудоголики» даже испытывают чувство вины за свои дни отдыха, что является базовой потребностью в восстановлении сил. Однако исследования показывают, что полноценный отдых является критически важным для карьерного роста и общего успеха в профессии.

Искусство истинного отдыха заключается не в безделье или просто лежании на диване, а в умении осознанно восстанавливать силы для возвращения к работе с новой энергией и креативом. Это активный процесс, для которого необходимо понимать свои потребности, выбирать методы расслабления и создавать подходящую атмосферу. Важно определить, что именно нужно для восстановления — будь то физический отдых, эмоциональная разгрузка, интеллектуальная стимуляция или духовное обогащение. Каждое из этих направлений может быть крайне полезным на различных этапах карьеры.

«Как правильно спланировать отдых? Кажется, что мы знаем, что нам нужно, и часто сами составляем сценарий для своего отпуска. Но действительно ли это всегда приносит успех? Иногда после отдыха требуется ещё один перерыв, и причина этого кроется в неверном планировании. Многим работающим людям не хватает времени, чтобы тщательно организовать свой график», - отмечает специалист.

Перенасыщенная программа не позволяет организму полностью восстановиться, а адаптация к новому часовому поясу и климату тоже создает дополнительные трудности. Более того, многие игнорируют планирование физической и эмоциональной разгрузки, что крайне важно.

Чувство, что после отпуска требуется ещё один, служит сигналом организма о необходимости большего времени для восстановления. Чтобы избежать этого, важно осознанно планировать отдых, учитывая свои потребности и возможности, что позволит вернуться к вновь к работе с новыми силами и энтузиазмом, пишет RuNews24.ru.

Что может сделать карьерист, чтобы избежать такую ситуацию:

Спланировать достаточно длинный отпуск: выделить не менее двух недель для полноценного отдыха, чтобы дать организму время на восстановление;

Не перегружать программу отдыха: оставить время для расслабления и спонтанных занятий;

Делегировать рабочие задачи: перед отпуском завершить важные дела и передать обязанности коллегам;

Создать информационный детокс вокруг себя;

Постепенно возвращаться к рабочим делам: не бросаться сразу на сложные задачи после возвращения;

Доверить организацию отпуска профессионалам.

Последний момент особенно важен. Существуют специализированные команды, которые, основываясь на исследованиях и опыте, разрабатывают сбалансированные маршруты и программы. Карьеристу нужно лишь понять, что в этой ситуации стоит довериться профессионалам и отпустить некоторые аспекты контроля, что может быть сложно для людей с деловым подходом к жизни.