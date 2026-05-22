На сессии гордумы 29 мая заслушают отчет главы Пскова и прекратят полномочия депутата 

Очередная 48-я сессия Псковской городской Думы состоится 29 мая, данная информация следует из постановления председателя Думы.

В повестку сессии внесены девять вопросов. Депутатам предстоит заслушать отчет главы города Пскова о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год. Также необходимо будет внести изменения в ряд законодательных актов и принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Бориса Прилипкина.

Сессия начнется в 10:00 в Городском культурном центре.