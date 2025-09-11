Общество

Урок налоговой грамотности провели для псковских школьников

Руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова провела урок налоговой и финансовой грамотности для учеников пятого класса МБОУ «ЦО «ППК» города Пскова. Занятие прошло в рамках Всероссийского просветительного проекта Федеральной налоговой службы «юНГа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФНС России по Псковской области

Анна Кутузова рассказала о том, что такое налоги, почему важно их своевременно платить и как делать это правильно.

«Мы хотим, и это основная цель проекта Федеральной налоговой службы «юНГа», чтобы дети уже с самого раннего школьного возраста знали - куда идут налоги, как они влияют на строительство новых игровых площадок, школ и больниц, - говорит руководитель региональной налоговой службы. Для нас важно, чтобы школьники понимали, насколько важно для нашей страны, чтобы все вовремя платили налоги», - отметила Анна Кутузова.

На подобных уроках сотрудники УФНС в доступной и игровой форме рассказывают школьникам о налогах. Ребята смотрят мультфильмы, отгадывают загадки и слушают рассказы об интересных личностях, которые связаны с налогами.

«Для них было открытием, что именно Святая Равноапостольная княгиня Ольга, наша землячка, стала той правительницей Руси, которая в далеком Х веке провела первую налоговую реформу», - рассказала Анна Кутузова.

Школьники активно участвовали в беседе, задавали вопросы и продемонстрировали свои разносторонние познания налогообложения. После урока пятиклассники получили не только значки проекта «юНГа» и памятные подарки, но и дипломы «Юного налогоплательщика», которые станут им напоминанием об участии в таком масштабном образовательном проекте.