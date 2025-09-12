Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Открытие ресторана GURAVI
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 12.09.2025 12:570 Вторая смена — приговор для всей семьи? 12.09.2025 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Александром Бушуевым 12.09.2025 12:570 Вторая смена — приговор для всей семьи? 12.09.2025 12:560 Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков 12.09.2025 12:340 Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было 12.09.2025 12:130 Утренний авиарейс вылетел из Москвы в Псков
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 07.09.2025 22:002 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 07.09.2025 10:020 Пожар произошел на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было

12.09.2025 12:34|ПсковКомментариев: 0

С 25-летием Псковскую Ленту Новостей поздравил бывший депутат Государственной Думы, экс-руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак.

«Псковская Лента Новостей за период своей активной работы зарекомендовала себя как очень важное средство массовой информации. Новости всегда актуальные, всегда по существу, всегда находят отражение события, которые важны для нашего общества. ПЛН не ограничивается только новостными сюжетами, что само по себе важно, в ней также присутствует глубокая аналитика событий, которые происходят в нашей жизни: как внутри региона, так и вне. Это дает возможность людям ориентироваться в происходящем. Также важной является возможность дискуссий в обществе, когда обсуждается тот или иной актуальный, часто животрепещущий вопрос. Дискуссанты могут высказать свое мнение по происходящему событию. Причем ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было, показывая себя с точки зрения оценок и толерантности объективно»,— сказал Михаил Брячак.

Он также пожелал Псковской Ленте Новостей процветания и долгих лет эффективной работы.

«Псковская Лента Новостей — это не только средство массовой информации, но и площадка для дискуссий в обществе на нашей территории. Очень бы хотелось пожелать коллективу долгих лет, эффективной работы, удовлетворения той работой, которую они делают, дальше развиваться, процветать и служить нашему обществу, как делали это все 25 лет. А мы вас любим и ценим»,— сказал Михаил Брячак.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также
22.04.2025 09:430 ПЛН-25. Миллениум

Смотрите также
23.05.2025 14:000 ПЛН-25. Вверх!

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
25.08.2025 10:210 ПЛН-25. Вызовы для лидера

Пресс-портрет
Брячак Михаил Васильевич
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 175 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
12.09.2025, 13:160 В Нижнем Новгороде обсудят будущее российского ИТ-рынка 12.09.2025, 13:150 Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика 12.09.2025, 13:100 Дела о выдаче удостоверений трактористов за взятки расследуют в Великих Луках  12.09.2025, 13:060 Областной суд оставил решение о снятии Мягкова с выборов в Себеже без изменений
12.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Александром Бушуевым 12.09.2025, 12:570 Вторая смена — приговор для всей семьи? 12.09.2025, 12:560 Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков 12.09.2025, 12:420 «Инфраструктура для жизни»: Завершение ключевых дорожных объектов станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН
12.09.2025, 12:410 Сообщество «Михайловского» во «ВКонтакте» достигло отметки в 15,5 тысячи подписчиков 12.09.2025, 12:390 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 12.09.2025, 12:340 Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было 12.09.2025, 12:300 «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН
12.09.2025, 12:270 Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области 12.09.2025, 12:130 Утренний авиарейс вылетел из Москвы в Псков 12.09.2025, 12:120 Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области 12.09.2025, 12:070 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега
12.09.2025, 12:060 Общественная палата предложила выдавать квартиры учителям с 25-летним стажем 12.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Типология пресс-служб, пришлите запрос, очковтиратели и держиморды 12.09.2025, 12:010 Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона 12.09.2025, 11:500 Дедовичанку оштрафовали за использование поддельных водительских прав
12.09.2025, 11:420 Первая базовая станция отечественного производителя «Булат» запущена в Новгородской области 12.09.2025, 11:340 Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове 12.09.2025, 11:290 Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН 12.09.2025, 11:220 Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников пройдет осенью онлайн
12.09.2025, 11:150 «Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби 12.09.2025, 11:090 Выглянуть из окна предлагает сегодня музей-заповедник «Михайловское» 12.09.2025, 11:000 «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 12.09.2025, 10:550 Зафиксирован 13-й с начала года случай незаконного ввоза мяса из Беларуси через Псковскую область
12.09.2025, 10:430 Православные празднуют перенесение мощей князя Александра Невского 12.09.2025, 10:390 Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан 12.09.2025, 10:230 Дорогу отремонтировали в деревне Старая Пустошка после вмешательства прокуратуры 12.09.2025, 10:200 «Пастырь»: Об Иоанне Крестителе. ВИДЕО
12.09.2025, 10:100 Баня и хозпостройка горели в невельской деревне Белое 12.09.2025, 09:570 Аэропорт Пскова открыт на взлет и посадку 12.09.2025, 09:520 «Газель» сгорела на Октябрьском проспекте в Великих Луках 12.09.2025, 09:510 «Прессинг»: Типология пресс-служб, пришлите запрос, очковтиратели и держиморды
12.09.2025, 09:390 В среднем псковичи тратят на чаты 30% рабочего времени — опрос 12.09.2025, 09:300 В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства 12.09.2025, 09:150 Спрос на отдых в новогодние праздники вырос в два раза 12.09.2025, 09:000 Пскович задержан ФСБ за размещение экстремистских надписей в многоквартирном доме
12.09.2025, 09:000 Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове 12.09.2025, 08:510 Беспилотник над Псковской областью был уничтожен в восточной части региона 12.09.2025, 08:400 Архимандрита Тихона вспоминают в Псково-Печерском монастыре 12.09.2025, 08:200 Общественники направят на выборы более 50 тысяч наблюдателей
12.09.2025, 08:001 Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области 12.09.2025, 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 12.09.2025, 07:260 Псковский аэропорт закрыт на взлет и посадку самолетов 12.09.2025, 07:000 День семейного общения празднуют 12 сентября
11.09.2025, 22:000 Секреты правильного отдыха для карьеристов раскрыл специалист 11.09.2025, 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове 11.09.2025, 21:400 В Псковский областном суде пересмотрели приговор по делу о вымогательстве денег и хранении боеприпасов 11.09.2025, 21:200 Старшеклассник из Пскова прошёл в финал всероссийского конкурса «Научная Вселенная»
11.09.2025, 21:000 Международные спортивных игры стартовали в Санкт-Петербурге  11.09.2025, 20:400 Новый тротуар и современное освещение появились на улице Киселева в Пскове 11.09.2025, 20:200 Обновлённый памятник на месте захоронения партизан-разведчиков установили в Псковском районе 11.09.2025, 20:010 Урок налоговой грамотности провели для псковских школьников
11.09.2025, 19:500 Девять месяцев в колонии строгого режима назначил суд жителю Пскова 11.09.2025, 19:250 ДТП произошло на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной 11.09.2025, 19:160 Фейк о краже персональных данных сотрудников псковского музея распространяют в Сети 11.09.2025, 19:100 «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН
11.09.2025, 19:050 Благоустроить придомовую территорию планируют на улице Освобождения в Острове 11.09.2025, 18:450 «Пастырь»: Об Иоанне Крестителе 11.09.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 сентября 11.09.2025, 18:300 Парижский вечер Romans d’amour пройдет в псковском ресторане «Гельдт»
11.09.2025, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 12 сентября 11.09.2025, 18:000 «Сад памяти» открыли в локнянской деревне Прискуха 11.09.2025, 17:500 Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни» состоится в Пскове 11.09.2025, 17:450 Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября
11.09.2025, 17:400 Федеральная программа «СВОй бизнес» стартует в Псковской области 11.09.2025, 17:325 Компания Wildberries оспаривает в суде постановление администрации Пскова 11.09.2025, 17:300 В пяти видах спорта поборются псковичи на международных играх в Петербурге 11.09.2025, 17:290 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения порховича
11.09.2025, 17:200 Великолукского предпринимателя могут обязать убрать рекламную конструкцию через суд 11.09.2025, 17:160 Солистка Мариинского театра пригласила псковичей на концерт «Бархатные сезоны» 11.09.2025, 17:100 День в истории ПЛН. 11 сентября 11.09.2025, 17:050 От имени директора Псковского музея-заповедника ведется мошенническая рассылка
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru