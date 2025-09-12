Общество

Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было

С 25-летием Псковскую Ленту Новостей поздравил бывший депутат Государственной Думы, экс-руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак.

«Псковская Лента Новостей за период своей активной работы зарекомендовала себя как очень важное средство массовой информации. Новости всегда актуальные, всегда по существу, всегда находят отражение события, которые важны для нашего общества. ПЛН не ограничивается только новостными сюжетами, что само по себе важно, в ней также присутствует глубокая аналитика событий, которые происходят в нашей жизни: как внутри региона, так и вне. Это дает возможность людям ориентироваться в происходящем. Также важной является возможность дискуссий в обществе, когда обсуждается тот или иной актуальный, часто животрепещущий вопрос. Дискуссанты могут высказать свое мнение по происходящему событию. Причем ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было, показывая себя с точки зрения оценок и толерантности объективно»,— сказал Михаил Брячак.

Он также пожелал Псковской Ленте Новостей процветания и долгих лет эффективной работы.

«Псковская Лента Новостей — это не только средство массовой информации, но и площадка для дискуссий в обществе на нашей территории. Очень бы хотелось пожелать коллективу долгих лет, эффективной работы, удовлетворения той работой, которую они делают, дальше развиваться, процветать и служить нашему обществу, как делали это все 25 лет. А мы вас любим и ценим»,— сказал Михаил Брячак.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также ПЛН-25. Миллениум

Смотрите также ПЛН-25. Три кита успеха