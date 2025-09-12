Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Александром Бушуевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем» - это душевный разговор с известными в Псковской области персонами. Программа в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Настало время для детских воспоминаний и жизненных историй от художника, основателя мотоклуба «Позитивная механика», члена культового творческого объединения «Митьки», общественного деятеля и просто очень хорошего человека Александра Бушуева.

Кто имеет право называть его Бушем? Каким гость студии запомнил Андрея Тарковского? Какие привычки у него остались со времен Ленинградского речного училища? Под какую музыку любит рисовать Александр Бушуев и почему не делает этого в плохом настроении? Как выглядит идеальный день Буша?

Об этом и многом другом — в эфире. Как обычно, рекомендуем смотреть видеотрансляцию из студии на на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Будет много уникальных фотографий из личного фотоархива Александра Бушуева.