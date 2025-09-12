Общество

В Нижнем Новгороде обсудят будущее российского ИТ-рынка

Нижний Новгород откроет цикл ежегодных отраслевых конференций «Импульс Т1», который один из крупнейших игроков технологического рынка России ИТ-холдинг Т1 проведет уже в третий раз. В центре внимания — развитие национальной инженерной школы, роль регионов в усилении кадрового потенциала страны и новые сферы применения цифровых решений. На одной площадке встретятся представители ведущих вузов (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Университет «Неймарк») и бизнеса (T1, YADRO и другие).

Согласно данным ассоциации РУССОФТ, Нижегородская область уже несколько лет входит в топ-3 по развитию индустрии разработки ПО, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. На регион приходится около 5-6% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний. В этом году «Импульс Т1» состоится в городе-лидере цифровой трансформации уже во второй раз и вновь объединит на одной площадке представителей ведущих вузов и ИТ-компаний, а также специалистов, которые только начинают свой карьерный путь в технологической сфере. Специально для студентов в рамках конференции пройдет хакатон, где можно будет проверить свои навыки на реальных бизнес-кейсах и получить обратную связь от экспертов.

«Национальная инженерная школа не формируется в одной точке и по единому шаблону, а складывается из множества уникальных локальных центров. В регионах создаются особые технологические среды, где наука, практика и вызовы местной экономики дают ощутимый импульс к инновациям. Наша задача сегодня — не просто увидеть их, а поддержать и усилить, превратив локальные компетенции в единый двигатель цифровой трансформации страны», — прокомментировал генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

В программе мероприятия в Нижнем Новгороде — актуальная повестка и интерактивные форматы: дискуссии о ключевых трендах индустрии, практические кейсы из медицины, образования и промышленности, доклады и выступления экспертов, воркшопы и лекции.

О разработке интеллектуального помощника для спинальных хирургов расскажет Владимир Клиньшов, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ – Нижний Новгород;

Антон Красильников, директор по развитию новых направлений и инноваций в ИТ-холдинге Т1, поделится результатами акселератора для поддержки предпринимательского мышления «Т1 Основатель» и историями успеха его выпускников;

Михаил Гавриков, директор по цифровой трансформации Т1, обсудит с гостями практику управления ИТ в промышленности;

Руководитель отдела разработки YADRO Илья Червоннов выступит с лекцией об управлении временем, а креативный директор агентства Brand Hub и программный директор Школы дизайна НИУ ВШЭ Григорий Хромов — о брендинге в ИТ;

Руководитель центра нейроморфных вычислений Университета «Неймарк» Сусанна Гордлеева представит доклад о новых перспективных ML-технологиях, построенных на принципах работы живых нейронных сетей мозга.

«Мы рады участвовать в организации этой конференции, мы разделяем ее миссию — развивать профессиональные площадки для диалога между ведущими экспертами отрасли и талантливой молодежью. Подобные инициативы формируют новое поколение специалистов, уже с первых курсов понимающих задачи будущих работодателей, и обеспечивают опережающую подготовку кадров для ключевых отраслей экономики», — отметила директор Университета «Неймарк» Гульнара Биккулова.

Также запланированы дебаты, лекции о будущем профессий в сфере ИТ, лидерстве и психологии командной работы.

С момента своего первого запуска конференция «Импульс Т1» трансформировалась в масштабную площадку, объединяющую ведущих представителей науки, образования, бизнеса и государства. В 2025 году мероприятия пройдут в пяти городах: после Нижнего Новгорода эстафету примут Екатеринбург, Минск, Новосибирск и Москва.