Три четверти студентов-айтишников считают стажировки в ИТ-компании лучшим способом приобрести профессиональные навыки — опрос

По данным Т1, в вопросах профессионального обучения и развития молодежь отдает предпочтение практике: 76,3% студентов технических специальностей считают, что стажировки и участие в реальных проектах — лучший способ подготовиться к трудоустройству. К таким выводам аналитики пришли на основе опроса среди участников летнего ИТ-лагеря, который холдинг проводит уже второй год подряд.
Учитывая возросшую конкуренцию среди junior-специалистов, упор на приобретение практических навыков в условиях реального бизнеса повышает шансы на трудоустройство. Респонденты отметили, что вовлечение молодых сотрудников в инициативы по развитию внутри компании может стать одним из решающих факторов при выборе желаемого места работы.
Всего в опросе в рамках образовательного интенсива Т1 приняли участие студенты из разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Ижевска, Новосибирска и др. Начинающие специалисты ответили на вопросы, связанные с их видением собственных карьерных перспектив в индустрии и подготовкой к выходу на рынок труда. Так, на старте профессионального пути для молодых айтишников оказались особенно важны опытные наставники и возможность работать с интересными задачами — эти факторы назвали ключевыми 73,8% и 63,1% респондентов соответственно. А высокий уровень зарплаты стал приоритетом лишь для четверти студентов.
При этом большинство ребят рассчитывают на быстрое продвижение по карьерной лестнице: практически 80% уверены, что через пять лет после начала трудовой деятельности они смогут занять senior-позицию или руководящую должность.
Самыми популярными направлениями для профессионального развития у студентов стали разработка ПО (42,5%) и аналитика данных (19,4%). Примечательно также, что более 70% студентов ИТ-специальностей хотят построить будущую карьеру в родном городе или региональном центре, а о переезде в одну из технологических столиц — Москву или Санкт-Петербург — задумывается лишь каждый третий респондент.
ИТ-лагерь Т1 — бесплатный образовательный интенсив для учащихся технических и ИТ-специальностей со всей страны. В этом году программа состояла из онлайн-обучения, командной работы и очного финала с защитой проектов, по результатам которого лучшие студенты получили сертификаты, а также офферы в Т1. По итогам финального этапа, который состоялся 28 августа одновременно в трех городах — Москве, Новосибирске и Екатеринбурге — 90 участников получили приглашения на оплачиваемую стажировку в ИТ-холдинг Т1.
Опрос проведен среди 160 студентов российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Ижевска, Новосибирска и других городов.