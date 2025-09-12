Общество

Профсоюзы помогли узнать сотрудникам «Горводоканала» о долгосрочных сбережениях

При поддержке Псковского областного совета профсоюзов состоялось выездное заседание Общественного совета при министерстве финансов Псковской области на базе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», в рамках которого проведен информационно-просветительский семинар для сотрудников предприятия в целях реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Члены Общественного совета Виктория Гусарова и Алексей Иванов рассказали работникам предприятия о целях и задачах программы долгосрочных сбережений, о целевой аудитории, на которую она рассчитана, о механизме вступления в программу долгосрочных сбережений.

Сотрудники предприятия смогли задать вопросы, на которые получили подробные ответы и практические советы о вопросах, которые нужно проанализировать, чтобы стать участником этой программы. Председатель первичной профсоюзной организации Максим Аксенов отметил важность проводимой работы.