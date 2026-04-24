Юрий Сорокин о бюджете, чистоте и новых «фишках» музыкального сквера

Псков проснулся от зимнего сна и активно готовится к лету: в городе проходят субботники, начинаются работы по проектам благоустройства, специалисты выдвигаются на объекты для ремонта. Так ли важна поддержка жителей в благоустройстве территорий? Откуда у региона берутся деньги? Совместные усилия исполнительной власти, депутатов и горожан по благоустройству города оценил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов по «Единой России», директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), Юрий Сорокининициативное бюджетирование в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Юрий Юрьевич, предлагаю начать с территории вашего депутатского округа номер 4. Это обширная территория Завеличья, в границы которой частично входит и сквер у гостиницы «Рижская». Как там продвигаются работы?

— Я очень долго добивался, чтобы территорию перед гостиницей «Рижская» привели в хорошее состояние, она давно требовала ремонта. Когда он наконец начался, я был счастлив вместе с жителями. Это место очень любят и псковичи, и гости города. Надеюсь, что работы завершатся в кратчайшие сроки, и мы получим качественное общественное пространство, где будут отдыхать люди, наши уважаемые мамочки с колясками, и дети будут кататься на велосипедах и самокатах.

Мы видим, что в последние годы значительно улучшилось состояние инфраструктуры. Надо отдать должное администрации города и нашему губернатору (Михаилу Ведерникову – ред.), который постоянно «держит руку на пульсе». Самые знаковые и востребованные места поддерживаются, ремонтируются и улучшаются. Думаю, со сквером у «Рижской» все закончится благополучно, и мы получим прекрасную зону для отдыха.

— Что касается субботников — этой традиционной весенней истории по уборке города после зимы. Насколько активно жители вашего округа включаются в процесс?



— Субботники — это наша традиция, они были всегда. Признаюсь, только болезнь или форс-мажор могли помешать мне участвовать. Это неотъемлемая часть жизни, как тот же праздник 1 мая или любой другой. Мы всегда выходили коллективно и не считали это чем-то зазорным, не говорили: «За нас должны убирать другие». Да, некоторые рассуждают, что этим должны заниматься специальные службы. Но чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А мусор чей? Он наш. Ничего страшного, если мы в один из весенних дней выйдем на улицу и каждый возле своего подъезда, двора или улицы наведет порядок, помогая сохранить окружающую среду и комфортную обстановку. А потом, к сожалению, снова появится мусор. Придет следующий год, и мы опять дружно выйдем. Но я считаю, что участвовать нужно. Несмотря на то, что не все разделяют мою позицию, наше предприятие «Псков-Полимер» вышло, мы убрали участок от улицы Советской Армии до проходной фабрики буквально «в ноль», до единой бумажки. Мы делаем это ежегодно, нам это нравится, мы любим, когда вокруг чистота и красота.

— Это ведь еще и возможность для неформального общения внутри коллектива?

— Так и есть. Когда мы собираемся на уборку, то всегда улыбаемся друг другу, независимо от должностей. Конечно, в моем цеху предпринимателей не все это поддерживают. Многие говорят: «Мы платим налоги, это должен делать город». Я не осуждаю такую позицию, но считаю: если хочешь, чтобы к тебе шли клиенты или устраивались на работу, важно помнить — театр начинается с гардероба, а предприятие — с проходной. Вход должен быть чистым. Если мы будем помогать и убирать там, где живем и работаем, это пойдет только на пользу.

— Если говорить в целом про территорию города, ежегодно все больше проектов благоустройства реализуется. Активно используются всевозможные программы: «Формирование комфортной городской среды, инициативное бюджетирование, ТОСы. Вы лично вносите вклад в этот процесс — несколько лет работаете над наполнением «Музыкального сквера» на улице Калинина. Не появятся ли там в ближайшее время новые интересные объекты?

— В городе действительно заметны улучшения комфортной среды: появляются общественные пространства и арт-объекты, которые привлекают внимание и нравится гражданам. Программа, связанная с ТОСами, — это благое дело, которое нужно поддерживать и поощрять. Мы видим эти результаты, когда люди активно участвуют, побеждают и получают именно те объекты, которые выбрали сами. Что касается меня, я по натуре люблю красоту и там, где живу, стараюсь сделать все как можно лучше.

Вы спрашивали про музыкальную аллею — вы угадали. В течение двух-трех месяцев там появится еще один инструмент. Не буду пока раскрывать, какой именно, но это будет симпатичный красивый объект. Думаю, что жителям и гостям города он понравится.

— Вы как член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, глубоко погружены в экономический процесс. Принимая бюджет, мы постоянно слышим от руководства региона, что в течение года он существенно вырастет, и так в итоге и происходит. Однако, для этого требуются неимоверные усилия. Как вы оцениваете работу руководства области по привлечению средств в Псковскую область?

— Скажу прямо: нам с губернатором повезло. Есть люди, которые стучат не в те двери, а наш глава региона знает, какие двери открыть, чтобы получить финансирование. Он обладает виртуозным умением решать вопросы в правительстве так, чтобы не просить «потерпеть и подождать», а помочь. Сколько лет он является нашим губернатором, и мы видим постоянный приток средств из федерального центра. Это благо и нужно стремиться к большему.

Не надо думать, как это делают некоторые наши оппоненты в Собрании, что мы погрязнем в долгах и не расплатимся. Будем решать проблемы, когда придет время. Сегодня у нас есть задачи здесь и сейчас. Псковская область не обладает нефтяными скважинами или кимберлитовыми трубками, мы живем тем, чем живем. Доходы государства должны распределяться равномерно, и такие регионы, как наш, просто обязаны получать дотации и субвенции. Я это приветствую и считаю, что в этом году мы тоже получим поддержку и решим необходимые вопросы: по зарплатам, социальной сфере, ремонтам и повышению комфортности городской среды.

Беседовала Любовь Кузнецова